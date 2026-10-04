Recept za najmekše kiflice sa margarinom: Lako se prave, mogu da se jedu i prazne

Kako da napravite najmekše kiflice sa margarinom, bogatog ukusa i savršene i u slanoj i slatkoj varijanti!

Izvor: Youtube/Printscreen/ Retetele Mihaelei

Mekane, mirisne i vazdušaste kiflice sa margarinom idealne su za doručak, užinu ili posluženje kada vam dolaze gosti. Tijesto je jednostavno za pripremu, a margarin mu daje posebnu mekoću i bogatiji ukus. Možete ih praviti prazne, puniti sirom ili šunkom, a odlično uspijevaju i u slatkoj varijanti.

Sastojci:

500 g brašna

250 ml mlakog mlijeka

100 ml mlake vode

20 g svježeg kvasca

1 kašičica šećera

1 kašičica soli

100 ml ulja

100 g margarina

1 jaje za premazivanje

susam po želji

Za punjenje po želji: sir, šunka, krem sir, džem ili čokoladni namaz za slatku verziju

Priprema:

U mlako mlijeko dodajte šećer i izmrvite svjež kvasac. Ostavite oko 10 minuta da se aktivira i napravi pjenu na površini. U veću posudu stavite brašno i so, pa dodajte aktivirani kvasac, mlaku vodu i ulje. Zamijesite mekano i glatko tijesto. Ako se tijesto previše lijepi za ruke, dodajte malo brašna, ali nemojte pretjerivati kako kiflice ne bi bile tvrde.

Pokrijte posudu čistom krpom i ostavite tijesto na toplom mjestu oko sat vremena, odnosno dok se približno ne udvostruči.

Naraslo tijesto podijelite na dva dijela. Svaki dio razvucite u krug i isjecite na trouglove. Na širi dio svakog trougla stavite malo izabranog punjenja, pa uvijte prema užem dijelu kako biste dobili kiflicu.

Otopite margarin i njime premažite oblikovane kiflice. Možete ih ostaviti još 15 minuta da odmore prije pečenja, što će doprinijeti još mekšoj teksturi.

Poređajte kiflice na pleh obložen papirom za pečenje. Premažite ih umućenim jajetom i po želji pospite susamom. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 200°C oko 15 do 20 minuta, dok ne dobiju lijepu zlatnu boju.

Bonus trik za najmekše kiflice

Kada ih izvadite iz rerne, odmah ih prekrijte čistom kuhinjskom krpom i ostavite 10 minuta. Para koja se zadržava ispod krpe omekšaće koricu, pa će kiflice ostati mekane i prijatne za jelo. Ako ih pravite za sutradan, potpuno ohlađene kiflice stavite u dobro zatvorenu posudu ili kesu. Tako će duže zadržati mekoću.

(Stvar ukusa/Mondo)