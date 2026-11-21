Iako se automatski pale čim pokrenete motor, prednje LED sijalice ne uključuju i zadnju signalizaciju, a senzori u modernim vozilima ne prepoznaju pogoršanje vremenskih prilika tokom dana.

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Dnevna svjetla na automobilima uvedena su kako bi vozila tokom dana bila uočljivija na putevima i kako bi se povećala bezbjednost u saobraćaju.

Međutim, mnogi vozači nisu svjesni da njihovo korišćenje tokom kiše, snijega ili magle može da stvori ozbiljan problem, naročito kada je vidljivost smanjena.

Prije oko 15 godina Evropska unija uvela je obavezu da svi novi modeli automobila imaju dnevna svjetla. Riječ je o dvije LED sijalice na prednjem dijelu vozila koje se automatski uključuju prilikom pokretanja automobila i ne mogu da se isključe.

Njihova osnovna namjena je da vozilo bude bolje uočljivo tokom dana, a istraživanja su pokazala da takva svjetla doprinose bezbjednosti u saobraćaju.

Ipak, postoji jedna važna pojedinost koju mnogi vozači zanemaruju - kada su uključena dnevna svjetla, zadnja svjetla na automobilu ne moraju da budu upaljena. To znači da vozilo tokom vožnje po kiši, snijegu ili magli može biti vidljivo sprijeda, ali ne i dovoljno uočljivo vozačima koji se kreću iza njega.

Automatska svjetla ne prepoznaju maglu i kišu

Problem ne rješava u potpunosti ni automatsko uključivanje kratkih svjetala, koje imaju mnogi noviji automobili. Vozači često očekuju da će se svjetla sama aktivirati čim vremenski uslovi postanu loši, ali to nije slučaj.

"Dnevna svjetla su u osnovi dobra ideja. Na prednjem dijelu automobila pale se dvije LED sijalice čim pokrenete vozilo. One se uključuju automatski i ne mogu da se isključe", objasnio je Erik Jan de Jong, stručnjak holandskog automobilskog udruženja ANWB.

On upozorava da senzori u automobilima prepoznaju razliku između svjetla i mraka, ali ne i pogoršanje vremenskih uslova. Zbog toga se kratka svjetla neće nužno uključiti kada tokom dana počnu kiša, snijeg ili magla.

Na ovaj problem ukazuje i Stef Vilems iz belgijskog centra za bezbjednost saobraćaja Vias, koji navodi da se na putevima često mogu vidjeti automobili sa uključenim prednjim, ali ugašenim zadnjim svjetlima.

Kada je obavezno uključiti kratka svjetla

Prema belgijskim saobraćajnim propisima, kratka svjetla moraju da budu uključena čim vidljivost padne ispod 200 metara, bez obzira na to što je napolju dan. Vozači zato ne bi trebalo da se oslanjaju na automatski režim, već da sami uključe odgovarajuću rasvjetu.

"U takvim okolnostima kratka svjetla nisu samo potrebna već su i obavezna prema saobraćajnim propisima. Uključite ih ručno, jer automobil to neće učiniti umjesto vas, čak ni kada je podešen na automatski režim rada", upozorava Vilems.

Posebno pravilo važi kada je vidljivost manja od 100 metara, kada vozači moraju da uključe i zadnje svjetlo za maglu.

Zato je važno da vozači tokom jesenjih i zimskih dana ne pretpostavljaju da automobil samostalno prilagođava osvjetljenje svim vremenskim uslovima.

Dnevna svjetla namijenjena su dobroj vidljivosti, dok se u uslovima kiše, snijega i magle mora voditi računa o tome da budu uključena i odgovarajuća svjetla na zadnjem dijelu vozila.

(Mondo.rs)