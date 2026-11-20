Srećni dobitnik iz Niša osvojio je 3,4 miliona evra.

Izvor: TV prva/ screenshot

Prema najnovijem izveštaju Državne lutrije Srbije, u 92. kolu igre na sreću Loto sedmica iznosila je 3.400.000 evra i izvučen je dobitnik iz Niša - Čestitamo! Kombinacija koja je izvučena glasi: 21, 5, 8, 11, 3, 26 i 10, a “šesticu”, koja je u ovom kolu vrijedila 124.188 dinara, osvojilo je 19 igrača.

Što se tiče izvlačenja Loto plus sedmice u vrijednosti od 3.770.000 evra, nije bilo dobitnika. Izvučeni su sljedeći loto brojevi: 11, 28, 21, 13, 25, 19 i 20.

Džoker igra u 91. kolu igrala se za 270.000 evra i nije bilo dobitnika. Izvučeni su brojevi 2, 1, 3, 9, 0 i 0, a više sreće želimo vam u narednom kolu koje je na programu u utorak 24. novembra.