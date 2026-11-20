Koje namirnice bi trebalo češće da budu na jelovniku tokom hladnih mjeseci i kako ishranom doprinijeti jačem imunitetu?

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Tokom jeseni i zime provodimo manje vremena na suncu, češće jedemo težu hranu, a sezona respiratornih infekcija dodatno nas podsjeća koliko je važno da vodimo računa o imunitetu. U tome značajnu ulogu ima svakodnevna ishrana, posebno zdravlje crijeva, u kojima se nalazi veliki dio ćelija imunskog sistema. Nutricionistkinja Branka Mirković savjetuje koje namirnice bi trebalo redovno da budu na našem jelovniku i kako da ih jednostavno kombinujemo tokom hladnih mjeseci.

"Prva odbrana našeg imuniteta je u stomaku i crijevima, zbog čega je posebno važan svakodnevni unos svježeg voća i povrća. Prije svega, preporučuju se limun, pomorandže, mandarine, jabuke, kruške, ananas i kivi, ali i zamrznute borovnice, maline i šumsko voće. Preporučuju se najmanje dvije voćke dnevno. Jednako je važno i svježe povrće, posebno bebi spanać, rukola, matovilac i sve vrste zelenih salata, ali i krastavac, bijeli i crveni kupus. Odličan izbor su i salate od svježe šargarepe, cvekle i kupusa, kojima možete da dodate i jabuku", savjetuje Branka.

Hrana je informacija koju šaljemo svom organizmu, a od izbora namirnica zavisi i kako će naš imunski sistem funkcionisati

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Preporučuju se tri porcije svježeg povrća tokom dana, najbolje u obliku salate sa malo himalajske soli, bioorganskog jabukovog sirćeta i kašičicom organskog maslinovog ulja, a možete dodati i više. Jabukovo sirće pomaže u održavanju stabilnog nivoa glukoze u krvi.

Biofotoni i energija svježe hrane U holističkom i biofizičkom pristupu ishrani posebno se ističe značaj svježeg voća i povrća i njihove energije. "Kada hranu konzumiramo u njenom izvornom obliku, tijelu ne isporučujemo samo proste hemijske komponente i kalorije, već kompletan živi informacioni sistem koji direktno podiže imunitet i vitalnost. Osjećamo da imamo puno vitalne energije, jasnije mislimo i manje smo gladni jer ćelija dobija sve što joj je potrebno od nutrijenata, uključujući strukturiranu želatiniranu vodu H3O2 kao živi informacioni sistem koji direktno štiti organizam", objašnjava Branka Mirković. U holističkom i biofizičkom pristupu biofotoni se definišu kao svjetlosni impulsi, a svježe voće i povrće akumuliraju sunčevu svjetlost koja se emituje u ćelijama. Kuvanjem se, prema ovom tumačenju, gube te karakteristike.

"Uz voće i povrće možete da jedete sirove bademe ili orahe, golicu i nepečeno sjeme bundeve i tako dobijete odlične i zdrave obroke", dodaje naša sagovornica.

Zašto su biljna vlakna važna

Pored vitamina i minerala, svježe voće i povrće obezbjeđuje i biljna vlakna, koja imaju ključnu ulogu u ishrani. Ona pružaju osjećaj sitosti uz mali unos kalorija, jer povećavaju zapreminu sadržaja u želucu i crijevima.

Prebioticima su posebno bogati crni i bijeli luk, praziluk, špargla i mahunarke

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"Određene vrste vlakana, poznate kao prebiotici, predstavljaju hranu za korisne bakterije u crijevima, koje imaju važnu ulogu u funkcionisanju imunskog sistema. Njima su posebno bogati crni i bijeli luk, praziluk, špargla i mahunarke", sugeriše nutricionista.

Tople supe i biljni čajevi

Pored svježeg voća i povrća, tokom zime preporučuju se i tople domaće pileće supe. One su kao prirodni antibiotik, čuvaju organizam i griju tijelo.

"Osim supa, tokom hladnih dana prijaju i topli biljni čajevi, a najbolji su oni u rinfuzi. Možete da ih miješate ili kupite gotove mješavine. Poznati čajevi za podizanje imuniteta su čaj od koprive, rtanjski čaj, šipak i hibiskus, dok se za cio digestivni trakt, posebno uveče, preporučuje čaj od nane", ističe Branka.

Poznati čajevi za podizanje imuniteta su čaj od koprive, rtanjski čaj, šipak i hibiskus

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Koristite cvjetni polen, propolis kapi i ostale pčelinje darove, dodajte ih u čaj i uživajte u proizvodima koji sadrže prirodne blagotvorne supstance.

"Najvažnije je da sve ove namirnice redovno konzumirate i tako održavate imunitet stabilnim i jakim. To su male doze, ali sasvim dovoljne za ćelije ako ih redovno koristite", poručuje Branka Mirković.