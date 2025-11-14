Superhrana za jak imunitet: Vodeći stručnjaci preporučuju 7 namirnica u sezoni prehlade i gripa

Dodajte ove namirnice na svoju listu za kupovinu ovog mjeseca i jačajte imunitet u sezoni prehlade i gripa.

Imunitet je važan tokom cijele godine, svake godine, posebno kada stigne sezona prehlada i gripa. Srećom, moguće je smanjiti šanse za kijavicu i bolovanja tako što ćete sami održavati zdrav imuni sistem kroz svakodnevne navike. Jedan od najboljih dugoročnih načina za podršku imunitetu je pravilna ishrana.

Ako želite da optimizujete funkciju imunitet, ishrana je odlična polazna tačka. Ključni je faktor koji utiče na imuni sistem i na to koliko dobro tijelo može da se zaštiti od štetnih mikroba. Imune ćelije zahtijevaju određene hranljive materije da bi pravilno funkcionisale, objašnjava dr Gari E. Deng za Real simple.

Najbolje namirnice za imunitet

Kada je riječ o svakodnevnim obrocima i kupovini, evo namirnica koje jačaju imunitet:

1. Lisnato povrće

Pored podrške zdravlju srca i funkciji mozga, lisnato povrće poput kelja, spanaća, blitve i rukole spada u najbolje namirnice koje možete da jedete redovno.

"Lisnato povrće je bogato mikronutrijentima, posebno vitaminom C i vitaminom K, koji su ključni za zdrav imunitet", kaže dijetetičarka Rijan Geiger.

Ostali nutrijenti koji jačaju imunitet u lisnatom povrću uključuju beta-karoten i folate, odnosno vitamin B9. Ciljajte na najmanje dvije porcije dnevno, savjetuje ona. I ne zaboravite, lisnato povrće nije samo za salate. Probajte osvježavajući zeleni smuti ili dodajte šaku u supe, gulaše, omlete, pastu i posude sa žitaricama.

2. Probiotske namirnice

Za zdravlje crijeva, probiotici poput jogurta, kefira i kiselog kupusa su nezaobilazni. Pošto je funkcija crijeva povezana sa imunitetom, ove namirnice sa probioticima su višefunkcionalna superhrana. Dobre bakterije u probioticima jačaju imune ćelije u crijevnoj sluzokoži, objašnjava dr Deng, dodajući da metabolizuju hranu da bi stvorile hranljive materije koje bi inače bile nedostupne tijelu.

3. Citrusi

Citrusno voće, poput narandži i grejpfruta, obiluje vitaminom C. Ovaj nutrijent je ključan za vrhunski imunitet jer stimuliše proizvodnju bijelih krvnih zrnaca koja se bore protiv bolesti, kaže Geiger.

"Citrus možete da jedete tako što ćete ih dodavati u vodu, koristiti u salatama ili dodati u voćni smuti", savjetuje ona.

4. Bobičasto voće

Za jačanje imunog sistema ne možete da pogriješite sa bobičastim voćem poput jagoda, borovnica i malina. Prema dr Dengu, bobice su bogate antioksidansima, koji štite zdrave ćelije od oštećenja. Bobice takođe pružaju vitamin C i vlakna koja podržavaju dobre bakterije u crijevima. Ciljajte na dvije polovine šolje bobica nedjeljno.

5. Nemasni proteini

Iako su vitamini i antioksidansi iz biljnih namirnica povezani sa imunom funkcijom, protein je podjednako važan.

"Protein pomaže tijelu da obnavlja tkiva i mišiće, gradi antitijela i promoviše sintezu aminokiselina potrebnih za imunitet", kaže Geiger.

Za zdraviju opciju birajte nemasne proteine, koji imaju malo zasićenih masti. Primjeri uključuju pasulj, sočivo, pileće ili ćureće meso bez kože i bijele ribe.

6. Batat

Batat sadrži beta-karoten, koji tijelo pretvara u vitamin A. Ovaj vitamin doprinosi zdravom vidu, reguliše imunološki odgovor i može da bude antiinflamatoran. Jedan srednji pečeni slatki krompir sa korom može da obezbijedi više od dnevne preporučene količine vitamina A, pa ga dodajte na svoj tanjir za večeru.

7. Zeleni čaj

Imunitet možete da poboljšate i napicima. Osvježavajući zeleni čaj je neizostavan.

"Zeleni čaj sadrži razne antioksidanse, uključujući biljnu komponentu epigalokatehin galat. Ova komponenta može da pomogne u smanjenju upale u tijelu i poboljšanju funkcije", objašnjava Geiger.

