Najbolja hrana koju možete da jedete u jesen: Pet namirnica jačaju imunitet i ne daju bolestima da vas slome

Hladni period godine predstavlja pravi test za imunitet. Ipak, postoji hrana koja pomaže da sačuvamo zdravlje, snagu i dobro raspoloženje.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U jesen i zimu naš organizam prolazi kroz stres - manje sunčeve svjetlosti, više prehlada, nedostatak vitamina i kretanja. U ovom periodu posebno je važno da podržite imunitet pravilnom ishranom. Neke namirnice imaju jedinstvenu moć da jačaju odbrambene sposobnosti, štite organizam i daju energiju, čak i kada je napolju sivo i hladno.

Donosimo spisak hrane koja pomaže da ostanete zdravi, aktivni i raspoloženi u jesen i zimu.

1. Med

Med je prava "apoteka". Sadrži enzime, vitamine B grupe, gvožđe, magnezijum i prirodne antiseptike. Svako jutro rastvorite kašičicu meda u čaši tople vode sa limunom. Takav napitak jača imunitet i daje energiju na duži period. Nemojte da dodajete med u vrući čaj, jer na temperaturi iznad 40°C gubi svoja korisna svojstva.

2. Citrusi

Pomorandže, mandarine, grejpfrut, limun, prirodna su prevencija prehlade. Ne samo da obogaćuju organizam vitaminom C, već i poboljšavaju raspoloženje zahvaljujući eteričnim uljima. Jedite bar jedan citrus dnevno ili dodajte limunov sok u vodu, salate i jela. Ovo je jednostavan način da podržite zdravlje tokom sezone virusnih infekcija.

3. Kupus

Kupus je jedno od najboljih povrća za hladni period. Sadrži vitamin C, vlakna i prirodne enzime koji podržavaju rad probavnog sistema i jačaju imunitet. Jedite kiseli kupus kao prilog ili užinu, to je prirodni probiotik koji pomaže organizmu da se bori protiv virusa.

4. Šargarepa i bundeva

Narandžasto povrće je pravi dar za kožu, vid i imuni sistem. Beta-karoten se u organizmu pretvara u vitamin A, koji pomaže ćelijama da se zaštite od bakterija i virusa. Pijte sok od šargarepe i jabuke, dodajte bundevu u supe, pečenja i kaše. Najbolje se apsorbuje uz kap ulja.

5. Morska riba

Skuša, losos ili sardine, namirnice su koje ne samo da zasite, već jačaju srce, krvne sudove i nervni sistem. Omega-3 masne kiseline smanjuju upale u organizmu i podržavaju zdravlje kože i mozga. Pripremajte ribu 2-3 puta nedeljno, pečenu ili dinstanu, kako biste dobili maksimum koristi bez štete za figuru.