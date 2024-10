Bolje od meda i limuna za imunitet: Dodajte dvije kašičice u vodu na prazan stomak ili odmah poslije doručka

Iako najčešće pijemo vodu sa limunom i medom, važno je da obratimo pažnju na jedan tajni sastojak, a to je pčelinji polen.

Kako jesen počinje, rizik od infekcija se povećava. Ne mogu da nam pomognu samo dijetetski suplementi sa vitaminom C, već i topli napici. Iako najčešće pijemo vodu sa limunom i medom, važno je da obratimo pažnju tajni sastojak, a to je pčelinji polen. Pčelinji polen nije ništa drugo do kuglica sastavljenih od cvjetnog polena, nektara ili meda. Čuva se u saću. To je hrana za pčele puna važnih hranljivih materija, uključujući: