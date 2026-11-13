Kako napraviti čedar sos kao iz Burger Kinga: Kremast dodatak za pomfrit i burgere gotov za 10 minuta

Napravite kremasti čedar sos kao iz Burger Kinga! Potrebno vam je nekoliko sastojaka i samo 10 minuta za savršen dodatak pomfritu i burgerima.

Izvor: mondo/ai

Gusti, kremasti čedar sos jedan je od omiljenih dodataka uz pomfrit, burgere i pohovanu hranu.

Dobra vijest je da ga možete napraviti i kod kuće, od nekoliko jednostavnih sastojaka, a ukusom i teksturom podsjeća na sos koji se služi u restoranima brze hrane.

Za pripremu vam nije potrebno mnogo vremena, a najvažnije je da koristite kvalitetan čedar sir i da ga topite na laganoj temperaturi kako bi sos ostao gladak i kremast.

Sastojci za čedar sos:

Za tri do četiri porcije potrebno je:

- 150 grama čedar sira, najbolje narandžastog

- 100 mililitara mlijeka

- 50 mililitara slatke pavlake za kuvanje

- jedna kašičica putera

- jedna kašičica gustina

- pola kašičice senfa

- prstohvat bijelog luka u prahu

- prstohvat slatke mljevene paprike

- malo soli, po ukusu

Kako se priprema čedar sos?

U manjoj šerpi zagrijte mlijeko i slatku pavlaku na laganoj vatri, vodeći računa da smjesa ne proključa. U posebnoj posudici razmutite gustin sa jednom kašikom hladnog mlijeka, pa ga dodajte u šerpu uz neprestano miješanje.

Zatim dodajte puter, senf, bijeli luk u prahu i mljevenu papriku. Kada se smjesa blago zgusne, smanjite temperaturu na minimum i postepeno dodajte narendani čedar. Miješajte dok se sir potpuno ne istopi i ne dobijete gladak, ujednačen sos.

Na kraju probajte i po potrebi dodajte malo soli. Ako je sos pregust, razrijedite ga sa nekoliko kašika toplog mlijeka.

Trik za ukus kao iz "Burger Kinga":

Da bi sos imao karakterističnu teksturu kakvu poznajemo iz restorana brze hrane, možete dodati jednu do dvije kašike topljenog sira u listićima. Tako će biti još glađi, kremastiji i lakše će se prelijevati preko pomfrita.

Važno je da nakon dodavanja čedara ne dozvolite da sos proključa, jer bi sir mogao da se razdvoji i promijeni teksturu.

Domaći čedar sos najbolje se slaže sa pomfritom, pilećim zalogajima, tortiljama i burgerima, a možete ga poslužiti i kao umak uz grickalice.