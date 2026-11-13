Kako napraviti čedar sos kao iz Burger Kinga: Kremast dodatak za pomfrit i burgere gotov za 10 minuta

Napravite kremasti čedar sos kao iz Burger Kinga! Potrebno vam je nekoliko sastojaka i samo 10 minuta za savršen dodatak pomfritu i burgerima.
Gusti, kremasti čedar sos jedan je od omiljenih dodataka uz pomfrit, burgere i pohovanu hranu.
Dobra vijest je da ga možete napraviti i kod kuće, od nekoliko jednostavnih sastojaka, a ukusom i teksturom podsjeća na sos koji se služi u restoranima brze hrane.
Za pripremu vam nije potrebno mnogo vremena, a najvažnije je da koristite kvalitetan čedar sir i da ga topite na laganoj temperaturi kako bi sos ostao gladak i kremast.
Sastojci za čedar sos:
Za tri do četiri porcije potrebno je:
- 150 grama čedar sira, najbolje narandžastog
- 100 mililitara mlijeka
- 50 mililitara slatke pavlake za kuvanje
- jedna kašičica putera
- jedna kašičica gustina
- pola kašičice senfa
- prstohvat bijelog luka u prahu
- prstohvat slatke mljevene paprike
- malo soli, po ukusu
Kako se priprema čedar sos?
U manjoj šerpi zagrijte mlijeko i slatku pavlaku na laganoj vatri, vodeći računa da smjesa ne proključa. U posebnoj posudici razmutite gustin sa jednom kašikom hladnog mlijeka, pa ga dodajte u šerpu uz neprestano miješanje.
Zatim dodajte puter, senf, bijeli luk u prahu i mljevenu papriku. Kada se smjesa blago zgusne, smanjite temperaturu na minimum i postepeno dodajte narendani čedar. Miješajte dok se sir potpuno ne istopi i ne dobijete gladak, ujednačen sos.
Na kraju probajte i po potrebi dodajte malo soli. Ako je sos pregust, razrijedite ga sa nekoliko kašika toplog mlijeka.
Trik za ukus kao iz "Burger Kinga":
Da bi sos imao karakterističnu teksturu kakvu poznajemo iz restorana brze hrane, možete dodati jednu do dvije kašike topljenog sira u listićima. Tako će biti još glađi, kremastiji i lakše će se prelijevati preko pomfrita.
Važno je da nakon dodavanja čedara ne dozvolite da sos proključa, jer bi sir mogao da se razdvoji i promijeni teksturu.
Domaći čedar sos najbolje se slaže sa pomfritom, pilećim zalogajima, tortiljama i burgerima, a možete ga poslužiti i kao umak uz grickalice.