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Hrskave knedle od krompira punjene mocarelom: Jednostavan recept za zalogaje kojima je teško odoljeti (Video)

Hrskave knedle od krompira punjene mocarelom: Jednostavan recept za zalogaje kojima je teško odoljeti (Video)

Autor Mihajlo Popović Izvor Mondo
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Spolja zlatne i hrskave, a iznutra mekane i pune rastopljenog sira – ove knedle od pire krompira odličan su izbor za brz obrok, užinu ili zanimljiv prilog uz glavno jelo.

Recept Izvor: Slaven Petković - Mondo

Ako vam je ostalo pire krompira od prethodnog obroka ili želite da pripremite nešto drugačije od uobičajenih priloga, ove hrskave knedle punjene mocarelom mogle bi biti pravi izbor.

Priprema recepta je jednostavna, a posebnu čar daje kombinacija začinjenog krompira i mekanog, rastopljenog sira u sredini. Knedle se oblikuju u male kuglice, pune mocarelom, a zatim prže u tavi dok ne dobiju zlatnu i hrskavu koricu.

Mogu se poslužiti uz jogurt, kiselu pavlaku ili omiljeni umak, a odlične su i kao samostalna grickalica.

Sastojci

  • 1 kg pripremljenog pire krompira
  • 2–3 kašike gustina
  • so po ukusu
  • biber po ukusu
  • 1 kašičica bijelog luka u prahu
  • 1 kašičica crvene paprike
  • 1–2 kašike sitno sjeckanog peršuna
  • mocarela kuglice
  • ulje za prženje

Priprema

Nakon što ste skuvali pire krompir stavite ga u veću posudu, pa dodajte so, biber, bijeli luk u prahu, crvenu papriku i sitno sjeckani peršun. Sve dobro izmiješajte kako bi se začini ravnomjerno rasporedili.

Postepeno dodajte gustin i miješajte dok ne dobijete kompaktnu smjesu pogodnu za oblikovanje. Ako je pire previše mekan i ljepljiv, dodajte još malo gustina.

Od pripremljene smjese uzimajte manje količine i oblikujte kuglice. Svaku zatim blago rastanjite na dlanu, u sredinu stavite jednu mocarela kuglicu i pažljivo zatvorite krompirovom smjesom. Dlanovima ponovo oblikujte knedlu, vodeći računa da sir bude potpuno prekriven kako ne bi iscurio tokom prženja.

U tavi zagrijte malo ulja na srednjoj temperaturi. Knedle pažljivo spuštajte u tavu i pržite ih sa svih strana dok ne dobiju lijepu zlatnosmeđu boju i hrskavu koricu.

Gotove knedle izvadite na papirni ubrus kako bi se uklonio višak masnoće. Poslužite ih dok su još tople, kada je mocarela u sredini najmekša i najljepše se razvlači.

Mali savjet za savršeno hrskave knedle

Prije oblikovanja knedli provjerite da li je pire dovoljno gust. Ako je previše rijedak, knedle će se teže oblikovati i mogle bi se raspasti tokom prženja. Takođe, nemojte ih pržiti na prejakoj vatri – potrebno je da dobiju hrskavu koricu, ali i da se zagriju iznutra kako bi se mocarela istopila.

(Mondo)

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Tagovi

recept knedle knedle od krompira Mondo kuhinja

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