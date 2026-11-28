Mačke ponekad imaju neobične navike, ali ako jedu posip iz sopstvenog toaleta, takvo ponašanje ne treba zanemariti.

Izvor: Youtube/The Purring Journal

Iako se može javiti iz radoznalosti, naročito kod mačića, uporno gutanje posipa može ukazivati na zdravstvene probleme mačke, nedostatak hranljivih materija ili poremećaje ponašanja. Ponavljano jedenje nejestivih materija naziva se pika, a iza ovog poremećaja mogu se kriti različiti uzroci. Važno je utvrditi da li se takvo ponašanje pojavilo iznenada ili je prisutno duže vrijeme.

Iznenadna pojava pike može biti povezana sa zdravstvenim problemima, dok dugotrajno jedenje nejestivih materija ponekad ukazuje na kompulzivno ponašanje ili način na koji se životinja nosi sa stresom. Mačići ponekad gutaju posip tokom igre i istraživanja okoline. Međutim, čak i kada je riječ samo o radoznalosti, postoji opasnost od nakupljanja progutanog materijala u sistemu za varenje. Pojedine odrasle mačke privlači miris posipa napravljenog od kukuruza, pšenice, trave ili orahovih ljuski, zbog čega mogu pokušati da ga pojedu.

Uzroci jedenja posipa

Jedan od ozbiljnijih mogućih uzroka jedenja posipa i ostalog nejestivog jeste anemija, odnosno smanjen broj crvenih krvnih zrnaca. Ona prenose kiseonik do ćelija organizma, pa mačke koje pate od ovog poremećaja mogu biti malaksale i imati izrazito blijede desni. Anemija se može razviti kao posljedica različitih oboljenja, među kojima su bolesti bubrega, infekcija virusom mačje leukemije (FeLV) i virusom mačje imunodeficijencije (FIV). Mogu je izazvati i paraziti koji napadaju krv, poput mikoplazme, kao i veliki broj buva na mački.

Među mogućim uzrocima navode se i pojedini tumori i trovanja, uključujući trovanje ljiljanima i paracetamolom.

Nedostatak važnih hranljivih materija takođe može podstaći mačku da jede stvari koje nisu namijenjene ishrani. Zbog toga je važno da dobija uravnoteženu hranu, prilagođenu svom uzrastu i zdravstvenom stanju.

Jedenje posipa ponekad se povezuje i sa crijevnim parazitima, među kojima su gliste, kokcidije i giardija. Iako ova povezanost nije potpuno razjašnjena, pretpostavlja se da parazitske infekcije mogu izazvati dugotrajan osjećaj gladi i promjene u načinu uzimanja hrane. U rijetkim slučajevima razlog može biti hipertireoza, odnosno pojačana aktivnost štitaste žlijezde. Prekomjerno lučenje njenih hormona ubrzava metabolizam i može izazvati izrazito povećan apetit.

Tumori mozga takođe mogu uticati na ponašanje životinje. U zavisnosti od položaja, mogu pritiskati određene dijelove mozga, izazvati pojačanu glad i podstaći gutanje nejestivih materija. Stres, anksioznost i dosada mogu biti uzrok ove neobične navike. U takvim slučajevima važno je smanjiti izvore stresa i obezbijediti mački dovoljno igre, zanimacije i aktivnosti.

Opasnosti koje vrebaju iz posipa

Opasnost od gutanja posipa zavisi od njegovog sastava i količine koju je mačka pojela. Sasvim male količine često ne izazivaju tegobe, ali učestalo gutanje ili unošenje većih količina može dovesti do ozbiljnih komplikacija. Posebno je rizičan glineni posip koji stvara grudvice. Kada dospije u sistem za varenje, može se slijepiti u čvrstu masu i izazvati začepljenje crijeva. Posljedice mogu biti povraćanje, dijareja i drugi problemi sa varenjem, dok je u težim slučajevima neophodna hirurška intervencija.

Prašina koju stvaraju pojedine vrste glinenog posipa može nadražiti disajne puteve, naročito ako je mačka udiše dok kopa po toaletu. Čestice mogu dospjeti i u sistem za varenje prilikom lizanja šapa. Kristalni, odnosno silikatni posip, proizvodi se od silika-gela. Vrste koje stvaraju grudvice mogu predstavljati sličan rizik od probavnih tegoba i začepljenja crijeva kao glineni posip.

Posip od kukuruza, pšenice ili orahovih ljuski predstavlja biorazgradivu alternativu, ali ni ovi proizvodi nisu potpuno bez rizika. Kod posipa od kukuruza postoji mogućnost razvoja plijesni koje stvaraju aflatoksine, izuzetno otrovne materije. Iako je takva pojava rijetka, trovanje može imati ozbiljne, pa čak i smrtonosne posljedice. Među mogućim znacima trovanja aflatoksinima su povraćanje, dijareja, malaksalost, gubitak apetita i žutica. Posip od pšenice i orahovih ljuski može stvarati i prašinu koja nadražuje disajne puteve ili izaziva stomačne tegobe.

Papirni i drveni posip uglavnom stvaraju manje prašine, nemaju izražen miris i dobro upijaju vlagu. Ne smatraju se otrovnim ako ih mačka proguta, ali unošenje velikih količina i ovih materijala može izazvati probavne smetnje ili začepljenje crijeva. Na moguće komplikacije mogu ukazivati mučnina, povraćanje, dijareja, zatvor, gubitak apetita i malaksalost. Ako je posip izazvao nadražaj disajnih puteva, mogu se javiti kašalj, šištanje pri disanju i otežano disanje.

Vidi opis Mačka jede posip iz toaleta? Evo u kom slučaju ova navika može da znači ozbiljan zdravstveni problem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/The Purring Journal Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Youtube/The Purring Journal Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Youtube/The Purring Journal Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Youtube/The Purring Journal Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Youtube/The Purring Journal Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Youtube/The Purring Journal Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Youtube/The Purring Journal Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Youtube/The Purring Journal Br. slika: 8 8 / 8

Dijagnoza i liječenje jedenja posipa

Dodatna dijagnostika može uključivati analize krvi, pregled stolice na crijevne parazite i rendgensko snimanje stomaka, naročito kada postoji sumnja da je progutani posip izazvao začepljenje crijeva.

Liječenje zavisi od utvrđenog uzroka i težine zdravstvenih tegoba. Kod blažih slučajeva mogu biti dovoljni lijekovi protiv mučnine i povraćanja, uz nadoknadu izgubljene tečnosti. Ozbiljnije komplikacije zahtijevaju bolničko liječenje, a ukoliko dođe do začepljenja crijeva, ponekad je neophodna operacija.

Prevencija

Ako je jedenje posipa posljedica anemije, parazitske infekcije ili drugog oboljenja, potrebno je liječiti osnovnu bolest. Kada su uzroci povezani sa stresom, dosadom ili kompulzivnim ponašanjem, odgovarajuće promjene svakodnevne rutine i životnog prostora mogu pomoći u otklanjanju problema.

U sprečavanju ove navike važnu ulogu imaju redovna higijena mačijeg toaleta, pravilna ishrana i dovoljno fizičke i mentalne aktivnosti.

Izmet i ostale nečistoće treba uklanjati najmanje jednom dnevno, kao i posip koji se rasuo oko toaleta. Posudu je potrebno jednom nedjeljno potpuno isprazniti, oprati vodom i sapunom i napuniti svježim posipom. Mački treba obezbijediti kvalitetnu i uravnoteženu hranu, koja sadrži sve neophodne hranljive materije. Važni su i redovni veterinarski pregledi, jednom ili dva puta godišnje, u zavisnosti od uzrasta i zdravstvenog stanja. Igračke, penjalice i druge aktivnosti mogu pomoći u sprečavanju dosade, dok mirno i predvidivo okruženje doprinosi smanjenju stresa.

Ako mačka uprkos ovim mjerama nastavi da jede posip, potrebno je posavjetovati se sa veterinarom o izboru druge vrste. Pažljivo praćenje njenih navika i blagovremeno otkrivanje mogućih zdravstvenih problema važni su za sprečavanje ozbiljnijih posljedica, piše Pet MD.

(Mondo)