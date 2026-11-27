Mačka je iznenada počela da sjedi u sudoperi, a vlasnica nije mogla da objasni ovu neobičnu naviku. Ipak, mačje ponašanje ima nekoliko zanimljivih objašnjenja.

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Jedna vlasnica mačke obratila se korisnicima društvenih mreža zbog neobičnog ponašanja svog ljubimca. Kako je napisala u objavi, mačka je iznenada počela da sjedi u sudoperi, a pošto nije mogla da objasni šta ju je navelo na to, odlučila je da potraži pomoć drugih vlasnika.

"Iz nekog razloga, moja mačka je počela da sjedi u sudoperi. Ja vas molim, ako je neko imao slična iskustva, nek mi se javi", napisala je ona, pokrenuvši temu koja je mnogim vlasnicima mačaka vjerovatno dobro poznata.

Iz nekog razloga, moja mačka je počela da sedi u sudoperi. Ja vas molim ako je neko imao slič̣na iskustva, nek mi se javi https://t.co/0SC3gmFOLP — bukowska (@vesna_polomac)November 24, 2026

Iako na prvi pogled djeluje kao još jedna u nizu mačjih neobičnih navika, za ovakvo ponašanje postoji nekoliko mogućih objašnjenja. Mačke, naime, ne biraju uvijek mjesta za odmor koja su nama logična, pa im sudopera ponekad može da bude privlačnija od skupog kreveta ili mekanog ćebeta.

Sudopera im pruža osjećaj sigurnosti

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Jedan od razloga može da bude njen oblik. Za razliku od ravnih površina, sudopera je udubljena, zaobljena i dovoljno ograničena da mačka u njoj može udobno da se sklupča. Sličan osjećaj sigurnosti pružaju im kartonske kutije, korpe i druga manja skrovišta.

Mačke često biraju mjesta na kojima mogu da se odmore, a da pritom imaju osjećaj da su zaštićene i da kontrolišu okolinu. Sudopera upravo to može da im pruži.

Prija im hladna površina

Izvor: Maliflower73/Shutterstock

Drugi razlog krije se u materijalu od kojeg je napravljena. Keramika, porcelan i nerđajući čelik uglavnom su hladniji na dodir od tkanine, ćebadi i tapaciranog namještaja.

Zbog toga mačke mogu da potraže sudoperu kada im je toplo ili jednostavno žele da se rashlade. Posebno tokom toplijih dana, ovakva mjesta mogu da im budu mnogo privlačnija od njihovog uobičajenog mjesta za spavanje.

Možda čekaju da neko pusti vodu

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Poznato je da su mnoge mačke fascinirane vodom koja teče. Iako često izbjegavaju kupanje, pojedine obožavaju da posmatraju vodu iz česme, dodiruju je šapama ili piju direktno sa slavine.

Sudopera im je zato idealno mjesto za posmatranje svega što se dešava oko česme. Neke mačke čak nauče da će njihov dolazak u kuhinju ili kupatilo da privuče pažnju vlasnika, koji će im pustiti vodu.

Vole mirna mjesta, ali i pažnju vlasnika

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Kupatilo i kuhinja mogu da budu mirniji dijelovi doma u kojima mačka neće stalno da bude izložena buci i kretanju ukućana. Sudopera joj pritom omogućava da bude malo izdvojena, ali i da prati šta se dešava u prostoriji.

Postoji još jedno simpatično objašnjenje: mačka je možda shvatila da će, čim je vlasnik ugleda u sudoperi, da dobije pažnju. Ako svaki put uslijedi razgovor, maženje ili smijeh, ljubimica može da poveže to mjesto sa prijatnom interakcijom.

(MONDO)