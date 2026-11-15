9 zanimljivih činjenica o crnim mačkama koje niste znali: Teže nalaze dom zbog sujeverja

Crne mačke prate brojna sujevjerja, ali nauka otkriva zanimljive činjenice o njihovom krznu, očima, genetici i istoriji.

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Crne mačke često se povezuju sa vješticama i nesrećom, ali iza ovih sujevjerja kriju se brojne zanimljive naučne i istorijske činjenice. Od genetike koja im daje karakteristično tamno krzno do njihove uloge kroz istoriju, ove životinje mnogo su više od simbola lošeg predznaka. Donosimo pregled devet zanimljivih činjenica o crnim mačkama, piše PetMD.

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Crna je najčešća boja krzna

Ako vam se čini da crne mačke viđate na svakom koraku, vjerovatno ste u pravu. Crna je jedna od najzastupljenijih boja u mačjem svijetu. Gen odgovoran za proizvodnju eumelanina, pigmenta koji krznu daje crnu boju, dominantan je. Dovoljno je da mače naslijedi samo jednu kopiju ovog gena od roditelja da bi imalo crno krzno.

Tamna dlaka omogućava mačkama da se noću lakše stapaju sa okolinom, što im može pomoći prilikom lova. Vjeruje se da je ova genetska prednost doprinijela njihovom opstanku i uspješnijem razmnožavanju, što bi moglo da objasni njihovu današnju brojnost.

Izvor: Nenad Kostić

Teže pronalaze dom

Iako su veoma zastupljene, istraživanja pokazuju da crne mačke imaju manje šanse za udomljavanje u poređenju sa mačkama drugih boja. Kao jedan od razloga navodi se vjekovno sujevjerje koje ih povezuje sa nesrećom i vještičarenjem. Zbog toga mnoge od njih znatno duže čekaju na novi dom u azilima i prihvatilištima za životinje.

Krzno može da promijeni boju

Slično ljudskoj kosi koja tokom ljeta može da posvijetli, i dlaka crnih mačaka može da promijeni nijansu. Ukoliko provode mnogo vremena na suncu, njihovo krzno može dobiti crvenkaste ili narandžaste tonove. Sunčevi zraci utiču na pigment u dlaci, koja ostaje svjetlija sve dok ne otpadne i ne izraste nova.

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Potpuno crne mačke prava su rijetkost

Iako na prvi pogled mogu djelovati potpuno crno, takve mačke zapravo su rijetke. Većina njih ima poneku bijelu dlaku, svjetliju mrlju na krznu, drugačiju boju jastučića na šapama ili bijele brkove. Mačke povremeno gube brkove, a oni koji ponovo izrastu ne moraju uvijek biti iste boje. Boja jastučića na šapama najčešće prati boju krzna, pa crne mačke uglavnom imaju crne ili sive jastučiće.

Gotovo uvijek imaju žute oči

Genetika koja utiče na boju krzna povezana je i sa bojom očiju. Eumelanin, pigment zaslužan za tamnu boju dlake, utiče i na nijansu šarenice. Zbog toga većina crnih mačaka ima žute oči. Ipak, svi mačići rađaju se sa plavim očima, dok se njihova konačna boja razvija do četvrtog mjeseca života.

Izvor: Profimedia

Samo jedna rasa je isključivo crna

Iako se crna boja krzna pojavljuje kod brojnih rasa, bombajska mačka jedina je rasa kod koje je ona karakteristična za sve pripadnike. Nastala je pedesetih godina prošlog vijeka ukrštanjem burmanske i američke kratkodlake mačke. Zbog elegantnog izgleda, sjajnog crnog krzna i bakarno-narandžastih očiju, često je nazivaju i „kućnim panterom“.

Crno krzno mogu imati i druge rase, među kojima su sfinks, persijska mačka, ragamafin, škotska fold mačka, selkirk reks, američki kurl i američki bobtejl. Ova boja veoma je česta i kod domaćih mačaka.

Imaju i svoje praznike

U Sjedinjenim Američkim Državama postoje čak dva dana u godini posvećena crnim mačkama. Nacionalni dan crnih mačaka obilježava se 27. oktobra, dok je 17. avgust rezervisan za Nacionalni dan zahvalnosti crnim mačkama.

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Moguće je da su otpornije na pojedine bolesti

Pojedina istraživanja ukazuju na to da crne mačke posjeduju genetske mutacije koje bi mogle da im pruže veću otpornost na određene bolesti. Naučnici smatraju da bi proučavanje ovih genetskih osobina moglo da doprinese i medicinskim istraživanjima koja se odnose na ljudsko zdravlje.

Sujevjerje o nesreći nema naučno utemeljenje

Vjerovanje da su crne mačke povezane sa okultnim pojavama i vještičarenjem potiče još iz srednjeg vijeka, kada su mnoge životinje postale žrtve takvih predrasuda. Prema pojedinim istorijskim tumačenjima, smanjenje populacije mačaka tokom 14. vijeka doprinijelo je nekontrolisanom razmnožavanju pacova i širenju bubonske kuge.

Negativna reputacija crnih mačaka prenijela se i u Sjevernu Ameriku, a posebno je došla do izražaja tokom suđenja za vještičarenje u Salemu devedesetih godina 17. vijeka. Iako nije sasvim poznato kada su crne mačke prvi put počele da se smatraju simbolom nesreće, jedno je sigurno – ne postoji dokaz da njihovo prisustvo donosi bilo kakav loš predznak.

Naprotiv, život sa mačkom može imati brojne pozitivne efekte, među kojima je i povoljan uticaj na mentalno zdravlje.

(Kurir.rs/ index.hr)