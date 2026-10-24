Mačka iznenada počela da sisa ćebe: Pronašla sam je kad je imala samo 10 dana, da li je to zbog traume?

Mačka je iznenada počela da sisa ćebe, iako to ranije nije radila. Saznajte šta može da izazove ovu neobičnu naviku i kada treba da se javite veterinaru.

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Mačke znaju da iznenade svoje vlasnike neobičnim navikama, a jedna od njih je sisanje ćebeta, jastuka ili drugog mekanog materijala. Upravo to se dogodilo i sa mačkom čije je ponašanje privuklo pažnju na društvenoj mreži X, gdje je vlasnik postavio pitanje zašto je njegov ljubimac tek nedavno počeo da sisa ćebe, iako to ranije nije radio.

Do skoro nije radio ovo sisanje ćebeta. Zašto li je počeo, zna li se razlog mačkari? https://t.co/V2IJgIUVIO — Ema JP SRB (@serbian_et)October 19, 2026

Ovakvo ponašanje može da djeluje neobično, ali nije neuobičajeno kod mačaka. Postoji nekoliko mogućih razloga zbog kojih ljubimac počinje da sisa tkaninu, a jedan od njih povezan je sa iskustvima iz najranijeg perioda života.

Navika koja podsjeća na sisanje tokom mačjeg djetinjstva

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Sisanje mekanih predmeta često se povezuje sa periodom kada su mačići još uz majku. Dok sisaju mlijeko, mačići istovremeno osjećaju toplotu, sigurnost i bliskost, pa pojedine mačke i kasnije u životu zadržavaju ponašanje koje ih podsjeća na taj period.

Zbog toga sisanje ćebeta može da bude način da se mačka umiri i opusti, naročito kada se sprema za spavanje ili kada boravi na svom omiljenom mjestu. Neke mačke pritom mijese tkaninu šapama, predu i sklupčavaju se, što su ponašanja koja se često javljaju kada se osjećaju sigurno.

Da li je razlog stres ili promjena u okruženju?

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Ako mačka ranije nije sisala ćebe, a iznenada je počela to da radi, jedan od mogućih razloga može da bude promjena u njenom okruženju. Selidba, dolazak novog ljubimca, promjena rutine ili duže odsustvo vlasnika mogu kod pojedinih mačaka da izazovu stres, a sisanje tkanine može da postane način samoumirivanja.

Ipak, sama činjenica da je mačka počela da sisa ćebe ne znači nužno da je pod stresom. Ponekad se ovakva navika razvije jednostavno zato što je životinja otkrila da joj određena tekstura prija ili da joj takvo ponašanje pomaže da se opusti.

Kada sisanje ćebeta može da bude problem?

Ako mačka samo sisa tkaninu, a pritom se ponaša uobičajeno, jede normalno i nema drugih simptoma, takvo ponašanje najčešće nije razlog za paniku. Međutim, treba da se obrati pažnja na to da li mačka počinje i da grize ili guta dijelove ćebeta.

Gutanje tkanine može da dovede do problema sa organima za varenje, uključujući i opstrukciju crijeva. Ukoliko mačka uporno žvaće materijal, guta vlakna ili pokazuje naglu promjenu ponašanja, najbolje je da se posavjetujete da veterinarom. Isto važi ako se pojave povraćanje, slabiji apetit ili malaksalost.

Sisanje ćebeta, dakle, može da bude bezazlen način na koji se mačka opušta, ali je važno da se posmatraju okolnosti u kojima se javlja i da se utvrdi da li je riječ samo o sisanju ili i o gutanju tkanine.

(Mondo)