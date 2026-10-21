Šta znači ako pas na povocu ili ogrlici ima plavu traku: To nije ukras, evo zašto ne treba da mu prilazite

Ako pas ima plavu traku na ogrlici ili povocu, nemojte mu prilaziti! Evo šta ovaj znak može da znači...

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Ako na ulici primjetite da pas na ogrlici ili povocu ima vezanu plavu traku, najbolje je da mu ne prilazite i ne pokušavate da ga pomazite bez dozvole vlasnika. Ovaj detalj može da bude znak da je životinji potreban dodatni prostor i da kontakt sa nepoznatim ljudima ili drugim psima treba izbjegavati.

Kako piše poljski portal Ogloszenia, pojedini vlasnici i vodiči pasa koriste trake u boji kako bi drugima skrenuli pažnju na posebne potrebe životinje. Ipak, važno je znati da ne postoji jedinstven, zvanično prihvaćen sistem koji određuje značenje svake boje.

Šta znači plava traka na ogrlici ili povocu psa?

Plava traka može da bude znak da pas prolazi kroz obuku ili proces socijalizacije, zbog čega mu je potrebno da se usredsredi na zadatak bez ometanja. Ovakva oznaka može da se koristi i u drugim situacijama, na primjer kada pas:

obavlja određeni zadatak kao pas pomagač ili pas vodič

oporavlja se od bolesti ili povrede

osjeća strah ili anksioznost u kontaktu sa nepoznatim ljudima i životinjama

ima negativna iskustva zbog kojih mu je potrebno više prostora i pažljiviji pristup

U pojedinim slučajevima traka može da služi i kao obavještenje o specifičnim potrebama psa, ali njeno značenje zavisi od vlasnika i sistema označavanja koji se koristi.

Važno je naglasiti da plava traka ne znači automatski da je pas agresivan ili opasan. Ona može samo da ukazuje na to da životinji ne treba prilaziti bez prethodnog dogovora sa vlasnikom.

Kako treba da se ponašate kada sretnete psa sa plavom trakom?

Ako primjetite ovakvu oznaku, najbolje je da poštujete prostor životinje i izbjegnete svaki pokušaj kontakta bez dozvole vlasnika.

Pridržavajte se nekoliko jednostavnih pravila:

Nemojte prilaziti psu niti pokušavati da ga pomazite.

Ne dozvoljavajte djeci da mu prilaze bez saglasnosti vlasnika.

Ako ste i sami u šetnji sa psom, držite ga na povocu i mirno prođite bez približavanja.

Izbjegavajte dozivanje, nagle pokrete i pokušaje privlačenja pažnje.

Ako želite da saznate šta traka znači, pitajte vlasnika, ali samo ako je to moguće učiniti bez ometanja životinje.

U uskom prolazu najbolje je da ostanete mirni i ostavite vlasniku dovoljno prostora da bezbedno prođe sa svojim psom.

Čak i kada pas djeluje prijateljski raspoloženo, nepoželjan kontakt može da mu izazove stres. Zbog toga je važno poštovati granice životinje, bez obzira na to da li pokazuje znake straha ili ne.

Trake u boji mogu da budu koristan način da vlasnici skrenu pažnju na posebne potrebe svojih pasa, ali nisu zamjena za odgovorno ponašanje i pažljiv pristup. Ako sretnete nepoznatog psa, nemojte pretpostavljati da želi kontakt samo zato što deluje mirno ili prijateljski. Najbolje je da sačekate dozvolu vlasnika i tako omogućite da susret bude prijatan i bezbijedan za sve.

(Mondo)