Ovih 5 rasa pasa poznate su po dobrom zdravlju: Jedna posebno iznenađuje svojom izdržljivošću

Neke rase pasa izdvajaju se po izdržljivosti i uglavnom važe za zdravije, ali i njima su potrebni pravilna njega i redovni veterinarski pregledi.

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Zdravlje psa jedan je od najvažnijih faktora koji utiču na kvalitet i dužinu njegovog života. Iako nijedna rasa nije potpuno zaštićena od bolesti, neke su poznate po većoj otpornosti i manjem broju zdravstvenih problema.

Dobrom zdravlju mnogo doprinose pravilna ishrana, dovoljno kretanja, odgovarajuća tjelesna težina i redovni veterinarski pregledi. Među rasama koje važe za zdravije izdvajaju se sljedeće:

1. Australijski govedar

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Australijski govedar važi za veoma izdržljivu i uglavnom zdravu rasu. Ovi psi su inteligentni, istrajni i veoma vredni. Prvobitno su uzgajani za rad sa stokom, zbog čega imaju mnogo energije i potreban im je aktivan način života. Redovne šetnje, trčanje i drugi oblici fizičke aktivnosti pomažu im da očuvaju kondiciju i zdravlje, piše PetMD.

2. Australijski ovčar

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Australijski ovčar je pametan, odan i veoma energičan pas. Da bi se dobro osjećao, potrebno mu je mnogo fizičke aktivnosti, ali je podjednako važno da ima i zadatke koji ga podstiču na razmišljanje. Rado uči nove komande i dobro se snalazi u različitim zadacima i treninzima. Uglavnom važi za zdravu rasu, mada se kod pojedinih pasa mogu javiti problemi sa kukovima i laktovima, kao i određene očne bolesti.

3. Čivava

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Uprkos maloj veličini, čivava je prilično izdržljiv pas i ubraja se među rase sa dugim životnim vijekom. Živahna je, odana i inteligentna, a zbog sitne građe ne treba joj toliko prostora za kretanje kao većim psima. Ipak, redovna aktivnost važna je i za nju. Čivave mogu da budu sklone gojenju, pa vlasnici treba da vode računa o količini hrane i obezbijede im dovoljno kretanja. Aktivne mogu da budu i kroz igru u kući.

4. Bigl

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Bigl je prijateljski nastrojen i privržen pas, poznat po izuzetnom njuhu. Voli da istražuje okolinu i prati različite mirise, pa mu posebno prijaju aktivnosti u kojima može da koristi svoj nos. Ovi psi imaju i veliki apetit, zbog čega lako mogu da pojedu više hrane nego što im je potrebno. Za održavanje zdrave tjelesne težine važno je kontrolisati njihove obroke i obezbijediti im redovno kretanje.

5. Engleski hrt

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Engleski hrt je izuzetno brz, okretan pas atletske građe. U lovu se prvenstveno oslanja na dobar vid, a zbog snažnog nagona za jurenjem potreban mu je odgovarajući prostor za bezbjedno kretanje. Za zajednički život sa manjim životinjama, poput mačaka ili zečeva, važni su pravilna obuka i postepeno navikavanje. Iako mu je potrebna redovna fizička aktivnost, nakon nje često je veoma miran. Kada potroši energiju, voli da se opušta i odmara u društvu svojih vlasnika.

(Mondo)