"ALELUUUUUJA!": Haski se pridružio crkvenom horu i postao hit na internetu (Video)

Tokom mise i blagoslova životinja jedan haski nije mogao da odoli muzici, a sveštenik mu je čak približio mikrofon.

Izvor: ChurchPoP/facebook/screenshot

Jedan haski možda je upravo dobio svoje mjesto u crkvenom horu, nakon što se tokom mise pridružio pjevanju i svojim zavijanjem oduševio prisutne, ali i milione korisnika društvenih mreža.

Tokom tradicionalnog godišnjeg blagoslova životinja u kompleksu „The Grotto“, 20. septembra, jedan od pasa nije mogao da odoli kada je počela muzika. Dok je sveštenik pjevao, haski je počeo da zavija, i to toliko entuzijastično da mu je sveštenik prišao i približio mikrofon.

Trenutak je snimila posjetiteljka Blanka Galjardo, a video je ubrzo postao viralan. Snimak je na Instagramu prikupio oko 7,1 milion pregleda i 741.000 lajkova.

Vlasnik psa, kao ni njegov identitet, u početku nisu bili poznati. Galjardo je navela da je na blagoslov došla sa svojim psom Fibi.

Korisnici društvenih mreža brzo su od simpatičnog improvizovanog dueta napravili pravu malu internet-senzaciju.

Jedan od komentara posebno je nasmijao korisnike. „Sveštenik je pjevao: 'Sva stvorenja našeg Boga i Kralja, podignite svoj glas i zapjevajmo', a haski je odgovorio: 'HaleAAAUUU!'“, napisao je jedan gledalac.

Drugim riječima, pas je samo – slijedio uputstva.

Blagoslov životinja održan je na platou „The Grotto“ i okupio je ljude i njihove kućne ljubimce bez obzira na vjersku pripadnost. Ovaj tradicionalni događaj posvećen je radosti, ljepoti, ljubavi, vjernosti, ohrabrenju i utjehi koju životinje donose u živote svojih vlasnika.

Ako je suditi po nastupu ovog haskija, utjeha očigledno dolazi i sa prilično snažnim glasom.

Na praznik Svetog Franje Asiškog, koji je poznat po posebnoj ljubavi prema životinjama, ovaj prizor djeluje gotovo kao savršen dodatak proslavi. Jedan veoma raspoloženi haski podsjetio je sve prisutne da svako stvorenje ima pravo da podigne svoj glas – čak i ako taj glas zvuči kao moćno i nezaboravno „awoooo“.

Haski možda je upravo dobio svoje mjesto u crkvenom horu, nakon što se tokom mise pridružio pjevanju i svojim zavijanjem oduševio prisutne, ali i milione korisnika društvenih mreža.

(Mondo)