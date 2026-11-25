Prvo se javlja negdje iznad desnog oka. Zatim se širi prema slijepoočnici, ili pulsira iza uha. Možda se, pak, pojavljuje svaki put nakon nekoliko sati provedenih pred računarom i dolazi zajedno sa mučninom i uz osjetljivost na svjetlost.

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Glava ne posjeduje "mapu" prema kojoj bi bol sa desne strane automatski ukazivao na jedan određeni problem. Glavobolja može da zahvati jednu ili obje strane glave, da bude ograničena na određeno područje ili da se širi. Samo mjesto bola nije dovoljno da se postavi dijagnoza.

Ipak, način na koji boli, gdje počinje, koliko traje, da li pulsira, šta je prati i šta je pokreće, pruža ljekaru važne tragove.

Kada je glavobolja zapravo migrena?

Jedan od najčešćih razloga zbog kojih nekoga boli samo jedna strana glave jeste migrena. Bol je često pulsirajući ili snažan, a prate ga mučnina, povraćanje i povećana osjetljivost na svjetlost i zvuk.

Kod nekih ljudi prije glavobolje javljaju se problemi sa vidom, poput bljeskova ili cik-cak linija, ali i drugi neurološki simptomi. Napad migrene može da traje od nekoliko sati do tri dana.

Ukoliko se kod nekoga ponavlja sličan obrazac godinama, na primjer, pulsirajući bol sa desne strane uz mučninu i osjetljivost na svjetlost, migrena je mnogo vjerovatnije objašnjenje nego neka akutna opasna bolest.

Ipak, glavobolja koja se prvi put pojavila, naglo promijenila karakter ili postaje sve jača zaslužuje posjetu ljekaru.

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Nije svaka jednostrana glavobolja migrena

Postoji više od 200 tipova glavobolje, a stručnjaci ih u osnovi dijele na primarne i sekundarne. Kod primarnih glavobolja, poput migrene ili tenzione glavobolje, sama glavobolja je glavni problem, dok kod sekundarnih glavobolja, bol predstavlja posljedicu nekog drugog stanja.

To mogu da budu infekcije, povreda glave, problemi sa sinusima, određeni neurološki poremećaji, ali i mnogo rjeđi i ozbiljniji uzroci. Odgovori na ova pitanja često su važniji od toga da li boli lijevo ili desno.

Kada glavobolja više nije "samo glavobolja"? Postoje simptomi koje ne treba ignorisati, ako se pojavi iznenadna, veoma jaka glavobolja, naročito ako dostigne maksimalan intenzitet gotovo odmah, potrebno je da se potraži medicinska pomoć. Isto važi za glavobolju praćenu: osjećajem slabosti ili utrnulosti jedne strane tijela, problemima sa govorom poremećajem vida, konfuzijom, gubitkom svijesti ili napadom, visokom temperaturom i ukočenim vratom, novom jakom glavoboljom nakon povrede glave. Takvi simptomi prate ozbiljna stanja, uključujući moždani udar ili meningitis.

Da li postoji prevencija?

Tu dolazimo do dijela koji je možda važniji od pitanja kako ukloniti bol kada se već pojavi: prevencija.

Kod ljudi koji se često suočavaju sa glavoboljama, preporuka je da se vodi dnevnik. Kada se bol pojavio, koliko je trajao, gdje je boljelo, koliko je bio jak, šta je osoba tog dana jela i pila, koliko je spavala i da li je bila pod stresom.

Vremenom se uočavaju obrasci: neko dobija migrenu nakon preskakanja obroka, drugi nakon neprospavane noći, a treći nakon što naglo promijeni količinu kofeina. Okidači mogu da budu i hormonske promjene, stres, jaka svjetlost ili određeni mirisi.

Okidači se razlikuju od osobe do osobe, a dnevnik može da pomogne u pronalasku obrasca.

Postoji jedna zamka o kojoj se ne govori mnogo. Kada glava često boli, prirodna reakcija je da se sve češće poseže za analgeticima, ali prečesta upotreba lijekova protiv bolova doprinosi nastanku glavobolje zbog njihove prekomerne upotrebe.

Kod migrene NHS savjetuje da se analgetici ne koriste više od dva dana nedjeljno bez odgovarajućeg medicinskog plana.

Za većinu ljudi glavobolja je prolazna, ali ako je bol nov, veoma jak, progresivno se pogoršava ili dolazi sa neurološkim simptomima, ne treba pokušavati da se njegova priroda utvrdi pretragom interneta, već tokom posjete ljekaru.

(EUpravo zato)