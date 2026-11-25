Mis Univerzuma krunisala je pobjednicu nakon još jedne turbulentne godine za najveći svjetski izbor ljepote.

Izvor: The Filmy Folk/youtube/screenshot

Dženifer Bareto iz Portorika krunisana je za Mis Univerzuma 2026. na domaćem terenu, čime je zaokruženo još 12 burnih mjeseci za ovo takmičenje opterećeno skandalima.

Dok su prošlogodišnje optužbe za namještanje glasova bacale dugu sjenku na ovo godišnje nadmetanje, ova 27-godišnja socijalna radnica trijumfovala je nad 115 drugih finalistkinja, što je broj znatno umanjen kasnim odustajanjima zbog problema sa vizama i oštrog poslovnog spora na velikom finalu održanom u utorak u San Huanu, glavnom gradu ove samoupravne američke teritorije.

Prva mis koja je udata i ima djecu

Bareto je prva udata žena i prva majka koja je pobijedila na izboru za Mis Univerzuma otkako su organizatori prije tri godine ukinuli kontroverznu zabranu učešća takmičarkama koje su ikada bile udate ili su rađale.

Takmičenje u utorak uveče otvoreno je eliminacionom rundom, zasnovanom na ocjenama žirija sa različitih preliminarnih nadmetanja.

Trideset preostalih takmičarki potom je učestvovalo u defileu u kupaćim kostimima na sceni, nakon čega je 12 prošlo u paradu večernjih haljina. Pet finalistkinja je zatim odgovaralo na pitanja žirija o temama koje su uključivale značaj izbora za Mis Univerzuma i ono što je svijetu potrebno od njegovih lidera. Upitana koju ljudsku vrijednost "nikada ne smijemo izgubiti" usred rasta vještačke inteligencije, Bareto je na španskom rekla da je "najbolje koristiti je odgovorno", dodajući: "Ako vještačka inteligencija dovodi naše vrijednosti u opasnost, onda one nikada nisu ni bile vrijednosti. Vrijednosti se nalaze u dosljednosti između onoga što govorimo i onoga što radimo, posebno kada održavanje tih principa postane teško."

Majkama i udatim ženama je decenijama bilo zabranjeno da se takmiče

Da se na izbor prijavila samo nekoliko godina ranije, Dženifer ne bi imala pravo ni da zakorači na pistu. Organizatori izbora za Mis univerzuma decenijama su insistirali na tome da takmičarke budu neudate i da nemaju djecu. Odluka o ukidanju ovog ograničenja donijeta je 2022. godine, a nova pravila počela su da se primjenjuju 2023. godine.

Zanimljivo je da se Bareto prije ovogodišnjeg nacionalnog izbora nikada nije oprobala u sličnim takmičenjima. Dok su mnoge njene rivalke godinama sticale iskustvo na modnim pistama i izborima ljepote, Portorikanka je svoju karijeru gradila u potpuno drugačijem okruženju.

Radila za američku vojsku

Dženifer je diplomirala psihologiju, a potom završila master studije psihologije i socijalnog rada. Dodatno se usavršavala u oblastima zaštite djece, porodičnog nasilja, djecu, prevencije samoubistava, rada sa osobama koje su preživjele traume i procjene potreba lokalnih zajednica.

Od 2021. godine angažovana je u američkoj vojnoj bazi Fort Kavazos u Teksasu, gdje se bavila edukacijom i kriznim intervencijama u okviru programa podrške porodicama. Radila je sa žrtvama porodičnog nasilja i zlostavljanja djece, pružala pomoć porodicama pripadnika vojske i učestvovala u obuci rukovodećeg kadra za prepoznavanje i sprečavanje nasilja. Kasnije se posvetila i razvoju preventivnih programa usmerenih na unapređenje kvaliteta života vojnih zajednica. Učešće na izboru za Mis univerzuma za nju je predstavljalo priliku da teme kojima se godinama profesionalno bavi približi široj javnosti.

Finalu izbora prethodili brojni skandali i kontroverze

Iako je glamurozno finale proteklo bez problema, mnoge od ovogodišnjih kontroverzi odigrale su se u nedjeljama i mjesecima koji su prethodili događaju. Ljepotice iz Nepala i pet afričkih zemalja, uključujući debitantkinje iz Južnog Sudana i Republike Kongo, bile su primorane da odustanu zbog poteškoća ili kašnjenja u dobijanju američkih viza.

Pored toga, tekući ugovorni spor između Organizacije Mis Univerzuma i tajlandskog biznismena Navata Itsaragrisila, koji vodi kvalifikacione izbore u šest zemalja jugoistočne Azije, značio je da predstavnice Indonezije, Laosa, Malezije, Singapura, Tajlanda i Vijetnama nisu učestvovale u finalu. Ranije, u maju, organizatori izbora za Mis Univerzuma Francuske povukli su svoju predstavnicu u znak protesta zbog finala iz 2025. godine, koje je bilo upleteno u tvrdnje o namještanju glasova i favorizovanju. (Organizacija Mis Univerzuma je kasnije formirala selekcioni odbor kako bi imenovala alternativnu Mis Francuske, Garans Otje, koja se u utorak plasirala u Top 12.)

Prošle godine, tri dana pre finala, član žirija Omar Harfuš podneo je ostavku zbog uvjerenja da je rezultate unapred režirao nezvanični "improvizovani žiri". Harfuš je takođe tvrdio da je pobjednica Mis Meksika, Fatima Boš, koja je u utorak prisustvovala događaju kako bi na sceni krunisala svoju nasljednicu trijumfovala zbog navodnih poslovnih veza svog oca sa suvlasnikom Mis Univerzuma, Raulom Ročom Kantuom.

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