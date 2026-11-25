Međunarodni salon fotografije "Banja Luka 2026" i izložba "FOTOBiH" biće otvoreni u petak u Banskom dvoru, u okviru Dana bosanskohercegovačke fotografije.

Izvor: Univerzitetski foto kino klub Banjaluka

U Kulturnom centru Banski dvor u Banjaluci u petak, 27. novembra, biće otvoren 20. Međunarodni salon fotografije "Banja Luka 2026", kao i izložba "FOTOBiH Banja Luka 2026".

Svečano otvaranje zakazano je za 19 časova, a izložbe se održavaju u okviru manifestacije "Dani bosanskohercegovačke fotografije".

Organizator je Univerzitetski foto-kino klub Banjaluka, pod pokroviteljstvom Asocijacije za umjetničku fotografiju Bosne i Hercegovine (AUFBiH).

Ovogodišnji Međunarodni salon fotografije obilježava jubilarno, dvadeseto izdanje, čime potvrđuje kontinuitet i međunarodni ugled koji je izgradio tokom prethodnih godina.

Posjetioci će imati priliku da pogledaju izbor fotografskih radova autora iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, a u okviru Salona biće dodijeljene nagrade, priznanja i zvanja najuspješnijim učesnicima.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje fotografije i umjetnosti da prisustvuju otvaranju i budu dio ovog značajnog kulturnog događaja.

Izvor: Univerzitetski foto kino klub Banjaluka

(MONDO)