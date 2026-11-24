Povodom 20 godina od smrti akademskog vajara Slobodana Dragaša, Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske organizuje izložbu pod nazivom "Oslobađanje forme: Slobodan Dragaš – stvaranje u objektivu", autora Vanje Šmulje.

Izvor: NUB RS

Izložba će biti otvorena 30. novembra u 19 časova u Izložbenom salonu Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske.

Postavka će posjetiocima omogućiti da zavire u stvaralački proces jednog od značajnih vajara, kroz fotografije koje dokumentuju nastanak njegovih skulptura i različite faze umjetničkog rada. Elektronska izložba prikazaće fotografije iz privatne arhive, koje svjedoče o radu Dragaša u ateljeu, od početnih ideja i oblikovanja sirovog materijala do nastanka konačnog umjetničkog djela.

Pored fotografske postavke, biće predstavljeni i Dragaševi crteži i skulpture, u izboru Renata Rakića. Radovi obuhvataju period od njegovih srednjoškolskih dana u Splitu do prvih studija anatomije na Akademiji umjetnosti u Sarajevu.

Autor izložbe Vanja Šmulja, koordinator Posebnih fondova u kojima se čuva lična biblioteka Slobodana Dragaša, ističe da je cilj postavke da prikaže ono što javnost rijetko ima priliku da vidi – sam čin umjetničkog stvaranja.

Kroz fotografije su predstavljeni fizički napor, alati i materijali kojima se umjetnik služio, ali i sve faze nastanka skulpture, od izrade modela i oblikovanja gline do izlivanja u bronzi.

Slobodan Dragaš svoju ličnu biblioteku testamentom je zavještao Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske, koja kroz čuvanje njegove zaostavštine i obilježavanje značajnih datuma nastoji da njegovo djelo održi prisutnim u kulturnom životu Banjaluke.

Izložba "Oslobađanje forme" predstavlja priliku da publika upozna umjetnika iz drugačije perspektive – kroz njegov radni prostor, stvaralački proces i trenutke u kojima sirova materija dobija oblik umjetničkog djela.

(Mondo)