Nije svejedno da li perete kosu ujutru ili uveče jer ova navika može da utiče na izgled i brzinu mašćenja kose.

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Operete kosu pred spavanje, a ujutru se probudite sa spljoštenim korijenom i frizurom koju morate ponovo da namještate. Nekome će jutarnje pranje riješiti taj problem, dok će drugome više odgovarati da kosu opere uveče. Razlika je u tipu kose i vremenu koje imate da je osušite prije nego što legnete.

Kada frizura izgubi oblik preko noći, lako je posumnjati u šampon ili proizvod za stilizovanje. Vrijedi se, međutim, sjetiti kako je kosa izgledala kad ste legli. Ako je korijen još bio mokar, ujutru možete da zateknete kosu koja je čista, ali priljubljena uz glavu. Jutarnje pranje može više da prija tankoj kosi koja lako gubi volumen, dok je večernji termin praktičniji za kosu kojoj treba više vremena da se osuši.

Kada jutarnje pranje više odgovara tankoj kosi?

Na tankoj kosi brzo se primijeti kada se korijen zamasti ili kada vlasi izgube punoću. Ako vam je važno da frizura zadrži volumen tokom dana, probajte da kosu operete i osušite ujutru. Svježe oprana kosa obično izgleda lepršavije, a oblik koji joj date pri sušenju ne mora da izdrži cijelu noć na jastuku prije nego što izađete iz kuće.

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Kada ima smisla da kosu operete uveče?

Gusta, suva ili kovrdžava kosa nekada traži više vremena za sušenje i oblikovanje nego što ga imate prije posla. U tom slučaju večernje pranje može da bude praktičnije, posebno ako kosu operete dovoljno rano da stigne da se prosuši prije odlaska u krevet. Tako ujutru imate manje posla oko frizure.

Ako perete kosu neposredno pred spavanje, pokušajte da osušite barem korijen. Mokre vlasi su osjetljivije, a trenje o jastuk može da doprinese njihovom oštećenju. Uz to, veća je vjerovatnoća da će se kosa koja je ostala mokra pri korijenu do jutra spljoštiti.

Koliko često treba prati kosu?

Ritam pranja prilagodite tome koliko se brzo tjeme masti i koliko dugo vam kosa izgleda svježe. Tanka kosa i masnije tjeme mogu tražiti češće pranje, dok gušćoj i suvljoj kosi često prija veći razmak između dva pranja. Ako vas najviše muči spljošten korijen, probajte jutarnje pranje. Ako vas ujutru najviše usporava sušenje, operite kosu ranije uveče i ostavite joj dovoljno vremena da se osuši.

(Grand/Lepa i srećna)