Peckanje pri mokrenju, učestali odlasci u toalet i neprijatan osjećaj u bešici razlozi su zbog kojih mnogi posežu za prirodnim preparatima. Brusnica i uva često se koriste kao pomoć mokraćnim putevima, ali njihovo dejstvo nije isto.

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Čaj od brusnice i uve među najpoznatijim su prirodnim preparatima koje ljudi koriste kada žele da sačuvaju zdravlje mokraćnih puteva. Posebno su popularni među osobama koje imaju učestale urinarne infekcije, pa se često postavlja pitanje koji je od njih bolji, da li zaista pomažu i mogu li da zamijene terapiju koju prepiše ljekar.

Iako se oba povezuju sa zdravljem bešike, brusnica i uva nemaju isto dejstvo. Razlikuju se po aktivnim sastojcima, načinu upotrebe, ali i količini naučnih dokaza koji potvrđuju njihove potencijalne koristi.

Brusnica se najčešće koristi za prevenciju urinarnih infekcija

Brusnica je poznata po sadržaju proantocijanidina (PAC), biljnih jedinjenja koja mogu da otežaju bakterijama, posebno Escherichia coli, da se zalijepe za zidove mokraćnih puteva. Upravo je ova bakterija jedan od najčešćih uzročnika urinarnih infekcija.

Zbog toga se proizvodi od brusnice često preporučuju kao potencijalna pomoć osobama koje imaju ponavljane infekcije. Istraživanja ukazuju na to da redovno korišćenje određenih preparata od brusnice može da smanji rizik od novih infekcija kod žena koje su ih već imale u prošlosti.

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Cochrane pregled iz 2023. godine, koji je obuhvatio 50 kliničkih studija i ukupno 8.857 učesnika, pokazao je da proizvodi od brusnice mogu da smanje rizik od simptomatskih, laboratorijski potvrđenih urinarnih infekcija kod žena sa ponavljanim tegobama.

Ipak, važno je da se napravi razlika između prevencije i liječenja. Brusnica ne može da izliječi već razvijenu bakterijsku infekciju, niti je zamjena za antibiotike kada su oni potrebni.

Čaj od uve ima drugačiju namjenu

Uva, poznata i kao medvjeđe grožđe, koristi se u tradicionalnoj biljnoj medicini, a njeni listovi sadrže arbutin, jedinjenje koje se u organizmu metaboliše u hidrohinonske derivate.

Preparati od uve tradicionalno se koriste za ublažavanje blagih simptoma ponavljanih infekcija donjih mokraćnih puteva, poput peckanja prilikom mokrenja i učestalog odlaska u toalet. Međutim, Evropska agencija za lijekove naglašava da je njena upotreba zasnovana prvenstveno na dugogodišnjoj tradicionalnoj primjeni, a ne na dovoljno snažnim kliničkim dokazima.

Za razliku od brusnice, čaj od uve nije namijenjen dugotrajnom svakodnevnom korišćenju. Ne treba da ga pijete na svoju ruku nedjeljama, a posebno je važno da poštujete ograničenja navedena za konkretan preparat.

Prema preporukama Evropske agencije za lijekove, preparati od lista uve namijenjeni su odraslim ženama, nakon što ljekar isključi ozbiljnija stanja. Ne preporučuju se trudnicama, dojiljama i osobama mlađim od 18 godina.

Koji čaj je bolji – brusnica ili uva?

Odgovor zavisi od toga šta želite da postignete. Brusnica ima više dokaza koji podržavaju njenu upotrebu u prevenciji ponavljanih urinarnih infekcija, dok se uva tradicionalno koristi za kratkotrajno ublažavanje određenih blagih simptoma.

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To, međutim, ne znači da je jedan preparat univerzalno bolji od drugog. Čak ni svi proizvodi od brusnice nemaju istu količinu aktivnih sastojaka, pa običan čaj, sok i standardizovani ekstrakt ne moraju da imaju isti efekat.

Ukoliko se infekcije često vraćaju, važno je da utvrdite njihov uzrok i razgovarate sa ljekarom o odgovarajućoj prevenciji. Samostalno kombinovanje biljnih preparata nije preporučljivo.

Kada čajevi nisu dovoljni?

Ako se pojave peckanje i bol prilikom mokrenja, učestali nagon za mokrenjem ili mokrenje u veoma malim količinama, potrebno je da obratite pažnju na simptome. Ukoliko tegobe ne prolaze ili se pogoršavaju, treba da se javite ljekaru.

Posebno je važno da potražite medicinsku pomoć ako se jave temperatura, drhtavica, bol u leđima ili predjelu slabina, mučnina ili povraćanje, jer to mogu da budu znaci infekcije koja se proširila na bubrege.

Kod ponavljanih infekcija ljekar može da preporuči analizu urina i urinokulturu, kako bi se utvrdilo da li postoji bakterijska infekcija i koji je antibiotik odgovarajući.

Brusnica može da bude korisna kao dio prevencije kod određenih osoba, dok čaj od uve ima ograničenu i kratkotrajnu tradicionalnu primjenu. Ipak, nijedan biljni napitak ne treba da se posmatra kao zamjena za pregled i odgovarajuće liječenje.

(Mondo)