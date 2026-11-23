Ako tražite način da povećate sreću u domaćinstvu, možda bi trebalo da razmislite o tome da nabavite mačku kao svog ljubimca.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Novo istraživanje sprovedeno u 93 zemlje pokazuje da države sa većim brojem domaćih mačaka beleže viši nivo nacionalne sreće, dok je prisustvo mačjeg parazita povezano sa manjim zadovoljstvom građana.

Tajna nacionalnog blagostanja

Međunarodni tim naučnika analizirao je javno dostupne podatke iz 93 zemlje kako bi ispitao vezu između nacionalne sreće i gustine populacije mačaka. Istraživanje, objavljeno u naučnom časopisu PLOS One, otkrilo je snažnu pozitivnu korelaciju između broja ovih kućnih ljubimaca i ukupnog zadovoljstva građana.

Vidi opis Kako mačke utiču na lučenje hormona sreće: Naučnici otkrili iznenađujuću vezu u čak 93 zemlje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: pritnscreen/tiktok/almondandcashie Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: ArtPhoto21/Shutterstock Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: X/screenshot/@buitengebieden Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: TikTok/mauiandthebirds/screenshot Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: facebook/Mei's Cat Sitting Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: facebook/Mei's Cat Sitting Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: facebook/Mei's Cat Sitting Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: facebook/Mei's Cat Sitting Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: facebook/Mei's Cat Sitting Br. slika: 10 10 / 10

Autori studije uporedili su rezultate o sreći sa ekonomskim indikatorima, ali i sa stopama izloženosti neuroparazitu koji prenose mačke (felines). Rezultati su pokazali da države sa više mačaka prijavljuju znatno više nivoe sreće.

Nasuprot tome, nacije sa većom prevalencijom parazita Toxoplasma gondii bilježe niže rezultate na globalnoj skali sreće. Iako ovaj jednoćelijski organizam kod većine ljudi ne izaziva ozbiljne simptome, naučnici su primjetili da njegova raširenost u populaciji korelira sa padom nacionalnog raspoloženja. Istraživače je posebno iznenadila činjenica da zemlje sa najvećim brojem mačaka zapravo imaju najnižu stopu izloženosti ovom mikroskopskom organizmu. Ovakav obrnuti odnos ukazuje na to da sama prisutnost životinja nije direktan uzrok masovnog širenja infekcije među ljudima.

Stručnjaci naglašavaju da ovi podaci pokazuju isključivo korelacije na makro nivou i ne znače direktnu uzročno-posljedičnu vezu. Naučni tim izbjegava tvrdnje da same životinje usamljeno proizvode osjećaj sreće kod vlasnika, niti da neuroparazit samostalno izaziva opšte nezadovoljstvo nacije. Ipak, oni ističu da su otkriveni statistički obrasci dovoljno snažni da zahtjevaju detaljnija terenska istraživanja. Biološki pokazatelji su se pokazali kao izuzetno važni alati za dublje tumačenje ljudskog blagostanja.

Uticaj ekonomije na zdravlje i raspoloženje

Ekonomski parametri, poput bruto domaćeg proizvoda i prosječnog porodičnog prihoda, i dalje snažno utiču na raspoloženje jedne nacije. Međutim, kada se ovi pokazatelji isključe iz statističkog modela, gustina mačaka i stope nedavnih infekcija ostaju najjači prediktori sreće. U bogatijim zemljama vlasnici češće drže mačke u zatvorenim prostorima, redovno ih vode kod veterinara i hrane komercijalnom hranom.

Takav način brige drastično smanjuje šansu da životinja dođe u kontakt sa parazitom Toxoplasma gondii i prenese ga na čovjeka, dok su u siromašnijim državama ulične mačke znatno brojnije.

"Ono što smatramo najzanimljivijim jeste da dobijeni rezultati spajaju faktore koji se obično proučavaju odvojeno, a to su bogatstvo, javno zdravlje i zarazne bolesti. Odnos između ljudi i životinja ne zavisi samo od njihovog prisustva, već i od sredine u kojoj se interakcije odvijaju. Zato razumijevanje ljudskog blagostanja zahtjeva da razmotrimo biološke i ekološke uslove uz tradicionalne socioekonomske faktore", naveo je koautor studije dr Dario Maestripjeri sa Univerziteta u Čikagu.