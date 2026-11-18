Crvene mrlje oko očiju kod bijelih pasa i mačaka nisu samo estetski problem.

Izvor: AI/Gemini

Vlasnici maltezera, bišona, pudli, kao i persijskih ili egzotičnih mačaka, dobro znaju koliko su uporne crvenkasto-braon mrlje oko očiju njihovih ljubimaca. Iako mnogi na ovo gledaju isključivo kao na estetski nedostatak koji kvari izgled snježnobijele dlake, ovi tragovi su zapravo signal da kod životinje postoji pojačano suzenje, stanje koje se u veterini naziva epifora i koje zahtijeva pažnju.

Kada se suze neprestano slivaju niz njušku, koža je stalno vlažna, što stvara idealnu podlogu za iritacije, razvoj bakterija i gljivica, ali i pojavu neprijatnog mirisa. Sama dlaka mijenja boju zbog porfirina - prirodnih pigmenata iz suza koji u kontaktu sa vazduhom i svjetlošću ostavljaju karakteristične rđaste tragove, najvidljivije upravo na bijelom krznu.

Dva glavna krivca za pojačano suzenje

Da bi se problem riješio, važno je razumjeti zašto suze uopšte prelivaju kapke. U praksi se uzroci dijele u dvije osnovne grupe: iritacija samog oka ili poremećen odvod suza.

1. Iritacija oka

Kada nešto smeta oku, ono reaguje prirodnim odbrambenim mehanizmom, pojačanim lučenjem suza kako bi "ispralo" strano tijelo ili nadražaj. Uzroci mogu biti bezazleni poput prašine, smoga i sezonskih alergija, ali i znatno ozbiljniji:

virusni konjunktivitis (posebno čest kod mačaka),

glaukom (bolno povećanje očnog pritiska),

trepavice ili dlake koje rastu pod pogrešnim uglom, pa čak i sa unutrašnje strane kapka, i neprestano grebu površinu oka.

Važno upozorenje: Ako primijetite da vaš ljubimac uz suzenje i žmirka, trlja oko šapom, ako je oko crveno ili su se simptomi pojavili naglo – to je jasan znak bola i zahtijeva hitan odlazak kod veterinara.

2. Poremećen odvod suza

Kod zdravog oka suze se ne slivaju niz lice, već odlaze kroz sitne otvore u unutrašnjem uglu oka (blizu nosa), dalje kroz suzne kanaliće sve do nosne šupljine i ždrijela. Međutim, ovaj sistem može da zakaže ukoliko su:

odvodni kanali urođeno suženi ili zatvoreni (što je česta pojava kod pudli i koker španijela),

kapci uvrnuti ka unutra (entropijum) pa blokiraju otvore,

prisutni ožiljci od ranijih infekcija ili povreda,

duge dlake oko očiju postavljene tako da djeluju kao „fitilj“ i izvlače suze direktno na kožu.

Veterinari prohodnost ovih kanala lako provjeravaju bezbolnim Jones testom – u oko se stavi kap specijalne boje (fluoresceina), koja bi nakon nekoliko minuta trebalo da se pojavi na nozdrvama ljubimca. Ukoliko su kanali zapušeni, ponekad se mogu isprati fiziološkim rastvorom u opštoj anesteziji, dok kompleksniji slučajevi zahtijevaju intervenciju veterinarskog oftalmologa.

Kako da pomognete ljubimcu i uklonite mrlje?

Iako ne postoji čarobni štapić koji će problem riješiti preko noći, kombinacija tri ključna koraka daje najbolje rezultate na duže staze:

1. Prilagodite ishranu: Kvalitetna hrana formulisana specijalno za bijele pse ne sadrži vještačke boje i aditive, jača imunitet i utiče na smanjenje lučenja porfirina, zbog čega mrlje vremenom počinju da blijede.

2. Uvedite svakodnevnu higijenu: Redovno brisanje područja oko očiju specijalnim blagim losionima i preparatima za njegu uklanja postojeće tragove i sprečava razmnožavanje bakterija. Napomena: Ovi preparati se nanose isključivo na dlaku i kožu oko oka, nikada direktno u oko.

3. Redovno šišajte dlaku oko očiju: Kraća dlaka u regiji njuške sprečava zadržavanje vlage i mehaničko iritiranje rožnjače.

Ukoliko uprkos redovnoj njezi i promjeni ishrane suzenje ne prestaje, obavezno se posavjetujte sa veterinarom kako biste isključili skrivene infekcije ili anatomske probleme sa kapcima.