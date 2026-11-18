Širom svijeta, sve više porodica odlučuje se da udomi mačku, što pokreće globalno tržište hrane, sprava i robe za kućne ljubimce vrijedno preko 100 milijardi evra.

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Mačke više nisu samo kućni ljubimci, već postaju protagonisti globalnog ekonomskog fenomena koji se proteže od SAD do Japana, a uključuje i Evropu, prenosi "Juronjuz".

Prema izvještaju kompanije "Pi-Vi konsalting", da bi se stekla predstava o obimu trenda, dovoljno je napomenuti da samo mačke čine 38,5 odsto svih troškova u ekonomiji kućnih ljubimaca.

"Samo u Japanu, ovo tržište je u ovoj godini dostiglo vrijednost od gotovo 17 milijardi evra zahvaljujući kafićima sa mačkama, spravama i drugim proizvodima", izjavio je profesor Kacuhira Mijamota sa Univerziteta Kansai.

Japansko udruženje za hranu za kućne ljubimce navodi da su Japanci 2025. godine imali 8,8 miliona mačaka, u poređenju sa 6,8 miliona pasa.

Prema istom izvještaju, tokom života jedne mačke, porodica u prosjeku na nju potroši gotovo 10.300 evra.

Evropljani takođe imaju tendenciju da favorizuju mačke. Prema analitici grupe koja prati hranu za kućne ljubimce FEDIAF iz ove godine, u Evropi je bilo 111 miliona mačaka i 91 milion pasa kućnih ljubimaca.

(Mondo)