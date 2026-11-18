Briše znakove starenja, od prvih bora do viška kilograma.
Sigurno ste barem jednom čuli da prava njega uvijek kreće iznutra. Koliko god to zvučalo kao fraza, nauka i praksa potvrđuju da je potpuno tačno, džaba sve skupe kreme, serumi i kozmetički tretmani ukoliko se ne hranite pravilno i zanemarujete fizičku aktivnost.
Nakon ulaska u petu deceniju metabolizam se prirodno usporava, proizvodnja kolagena opada, a koža postaje prvi pokazatelj svega što unosimo u organizam. Upravo zato stručnjaci sve češće preporučuju takozvanu anti-age dijetu, režim ishrane koji ne služi samo za skidanje kilograma, već ciljano usporava proces starenja ćelija, vraća licu svježinu i dovodi čitavo tijelo u balans.Izvor: Unspash/ Clark Douglas
Šta je zapravo anti-age dijeta?
Za razliku od strogih i iscrpljujućih dijeta koje daju kratkoročne rezultate, anti-age ishrana se zasniva na dugoročnom izboru namirnica bogatih antioksidansima, zdravim mastima i proteinima koji štite kožu od oksidativnog stresa i upalnih procesa. Cilj je jasan: nahraniti organizam tako da sam proizvodi više kolagena i elastina, a pritom spriječiti nakupljanje masnih naslaga karakterističnih za četrdesete.
Džaba skupe kreme ako jedete pogrešno: Ako ste prešli 40. godinu, vrijeme je za anti-age dijetu
Namirnice koje brišu godine sa lica
Ako želite da vaša ishrana radi u korist vaše kože i linije, na tanjiru bi svakog dana trebalo da se nađu sledeće grupe namirnica:
- Bobičasto voće i tamno povrće: Borovnice, maline, spanać i brokoli prepuni su antioksidanasa i vitamina C, koji su ključni za prirodnu sintezu kolagena i zaštitu kože od UV zračenja i zagađenja.
- Zdrave omega-3 masne kiseline: Losos, skuša, orasi, čia sjemenke i maslinovo ulje održavaju lipidnu barijeru kože, čine je elastičnom i sprečavaju isušivanje koje produbljuje bore.
- Kvalitetni proteini: Riba, jaja, bijelo meso i mahunarke čuvaju mišićnu masu koja poslije 40. godine prirodno opada, čime se održava brži rad metabolizma i zategnutiji tonus kože.
- Zeleni čaj i dovoljno vode: Hidratacija je osnova mladolikog izgleda, dok polifenoli iz zelenog čaja dokazano usporavaju starenje ćelija.
Šta ubrzava starenje i treba izbjegavati?
Koliko god zdrave namirnice podmlađivale, određena hrana bukvalno "krade" godine i uništava kolagen. Na vrhu liste nepoželjnih su rafinisani šećeri i bijeli hleb, jer izazivaju proces glikacije, vezivanja šećera za proteine u koži, zbog čega ona postaje krta, opuštena i sklona borama.
Pored toga, savetuje se drastično smanjenje prerađene hrane, suhomesnatih proizvoda i viška soli, jer zadržavaju vodu u tijelu i stvaraju podočnjake i nadutost.
(Mondo)