Briše znakove starenja, od prvih bora do viška kilograma.

Izvor: Instagram printscreen / evamendes

Sigurno ste barem jednom čuli da prava njega uvijek kreće iznutra. Koliko god to zvučalo kao fraza, nauka i praksa potvrđuju da je potpuno tačno, džaba sve skupe kreme, serumi i kozmetički tretmani ukoliko se ne hranite pravilno i zanemarujete fizičku aktivnost.

Nakon ulaska u petu deceniju metabolizam se prirodno usporava, proizvodnja kolagena opada, a koža postaje prvi pokazatelj svega što unosimo u organizam. Upravo zato stručnjaci sve češće preporučuju takozvanu anti-age dijetu, režim ishrane koji ne služi samo za skidanje kilograma, već ciljano usporava proces starenja ćelija, vraća licu svježinu i dovodi čitavo tijelo u balans.

Izvor: Unspash/ Clark Douglas

Šta je zapravo anti-age dijeta?

Za razliku od strogih i iscrpljujućih dijeta koje daju kratkoročne rezultate, anti-age ishrana se zasniva na dugoročnom izboru namirnica bogatih antioksidansima, zdravim mastima i proteinima koji štite kožu od oksidativnog stresa i upalnih procesa. Cilj je jasan: nahraniti organizam tako da sam proizvodi više kolagena i elastina, a pritom spriječiti nakupljanje masnih naslaga karakterističnih za četrdesete.

Namirnice koje brišu godine sa lica

Ako želite da vaša ishrana radi u korist vaše kože i linije, na tanjiru bi svakog dana trebalo da se nađu sledeće grupe namirnica:

Bobičasto voće i tamno povrće : Borovnice, maline, spanać i brokoli prepuni su antioksidanasa i vitamina C, koji su ključni za prirodnu sintezu kolagena i zaštitu kože od UV zračenja i zagađenja.

: Borovnice, maline, spanać i brokoli prepuni su antioksidanasa i vitamina C, koji su ključni za prirodnu sintezu kolagena i zaštitu kože od UV zračenja i zagađenja. Zdrave omega-3 masne kiseline: Losos, skuša, orasi, čia sjemenke i maslinovo ulje održavaju lipidnu barijeru kože, čine je elastičnom i sprečavaju isušivanje koje produbljuje bore.

Losos, skuša, orasi, čia sjemenke i maslinovo ulje održavaju lipidnu barijeru kože, čine je elastičnom i sprečavaju isušivanje koje produbljuje bore. Kvalitetni proteini : Riba, jaja, bijelo meso i mahunarke čuvaju mišićnu masu koja poslije 40. godine prirodno opada, čime se održava brži rad metabolizma i zategnutiji tonus kože.

: Riba, jaja, bijelo meso i mahunarke čuvaju mišićnu masu koja poslije 40. godine prirodno opada, čime se održava brži rad metabolizma i zategnutiji tonus kože. Zeleni čaj i dovoljno vode: Hidratacija je osnova mladolikog izgleda, dok polifenoli iz zelenog čaja dokazano usporavaju starenje ćelija.

Šta ubrzava starenje i treba izbjegavati?

Koliko god zdrave namirnice podmlađivale, određena hrana bukvalno "krade" godine i uništava kolagen. Na vrhu liste nepoželjnih su rafinisani šećeri i bijeli hleb, jer izazivaju proces glikacije, vezivanja šećera za proteine u koži, zbog čega ona postaje krta, opuštena i sklona borama.

Pored toga, savetuje se drastično smanjenje prerađene hrane, suhomesnatih proizvoda i viška soli, jer zadržavaju vodu u tijelu i stvaraju podočnjake i nadutost.

(Mondo)