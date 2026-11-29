Pranje riže prije kuvanja može pomoći da zrna ostanu rastresita, ali kod pojedinih jela uklanjanje skroba može pokvariti željenu teksturu. Sve zavisi od vrste riže i načina pripreme.

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Da li rižu treba oprati prije nego što je stavimo u šerpu ili je dovoljno samo odmjeriti željenu količinu i dodati vodu? Ovo je jedna od čestih kuhinjskih dilema, a mišljenja su podijeljena. Dok neki ne preskaču ispiranje jer žele da uklone nečistoće i dobiju rastresita zrna, drugi smatraju da se tako gubi dio skroba koji je važan za teksturu jela.

Ipak, odgovor nije isti za svaku vrstu riže i svaki recept – u nekim slučajevima ispiranje je poželjno, dok kod drugih može pokvariti željeni rezultat.

Zašto se riža ispira prije kuvanja?

Jedan od glavnih razloga za ispiranje jeste uklanjanje viška površinskog skroba. Tokom obrade i transporta zrna se trljaju jedno o drugo, zbog čega na njihovoj površini ostaje sitan skrobni prah. Upravo taj višak skroba može da učini da se riža tokom kuvanja slijepi, postane gnjecava ili dobije gumastu teksturu. Ispiranjem se dobija rastresitija riža, sa zrnima koja se lakše razdvajaju. Osim toga, pranjem se mogu ukloniti prašina i sitne nečistoće koje eventualno zaostanu tokom proizvodnje i pakovanja.

Kada rižu obavezno treba isprati?

Ako pripremate rižu kao prilog, salatu ili jelo u kojem želite da zrna ostanu odvojena, ispiranje je dobar izbor. Posebno se preporučuje kod dugozrnih sorti, poput basmati i jasmin riže, kada želite laganu i rastresitu teksturu, prenosi Žena.hr. Dovoljno je da zrna stavite u cjediljku i ispirate hladnom vodom uz blago miješanje dok voda ne postane znatno bistrija.

Ne morate insistirati na tome da voda bude potpuno providna – cilj je uklanjanje većeg dijela površinskog skroba, a ne beskonačno ispiranje.

Kada rižu ne treba prati?

Postoje jela kod kojih je skrob zapravo poželjan, pa bi njegovo uklanjanje bilo kontraproduktivno. Najbolji primjer je rižoto. Njegova karakteristična kremasta tekstura nastaje upravo zahvaljujući skrobu koji se tokom kuvanja oslobađa iz zrna i povezuje sastojke. Zato se riža za rižoto, poput arborio ili carnaroli sorte, uglavnom ne ispira. Sličan princip važi i za neka druga jela kod kojih je važna kremasta struktura ili određeni način povezivanja zrna.

Kod pripreme sušija, međutim, riža se ispira, iako se na kraju očekuje ljepljiva tekstura. Razlog je uklanjanje viška površinskog skroba, dok se karakteristična ljepljivost postiže odgovarajućom sortom i načinom kuvanja.

Šta je sa arsenom?

Riža često tokom uzgoja upija arsen iz zemljišta i vode, a Svjetska zdravstvena organizacija klasifikuje neorganski arsen kao karcinogen. Preporučuje se bijela riža, jer sadrži manje arsena od smeđe, kao i kuvanje u 4 puta većoj količini vode, koju ćete prosuti. Takođe, Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje ispiranje riže prije kuvanja.

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Kako pravilno oprati rižu?

Postupak je jednostavan i ne zahtijeva mnogo vremena:

Odmjerenu količinu riže stavite u dublju posudu ili sitnu cjediljku. Prelijte je hladnom vodom. Lagano promiješajte zrna rukom kako bi se oslobodio višak skroba. Odlijte mutnu vodu i ponovite postupak nekoliko puta. Kada voda postane znatno bistrija, dobro ocijedite rižu i nastavite sa pripremom.

Nema potrebe da je dugo držite pod vodom niti da je trljate, jer je dovoljno blago ispiranje.

Da li pranjem riže uklanjamo hranljive materije?

Ovo je još jedno pitanje koje se često postavlja. Ispiranjem se, osim površinskog skroba i nečistoća, mogu ukloniti i manje količine pojedinih hranljivih materija, naročito kod obogaćene riže kojoj su dodati vitamini i minerali. Zbog toga je važno pratiti uputstva na pakovanju. Ako proizvođač navodi da rižu ne treba ispirati, najbolje je pridržavati se te preporuke.

(Mondo)