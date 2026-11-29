Ako vas lome stres i nervoza, ovih 7 poteza odmah vraćaju tijelo u ravnotežu

Izvor: Shutterstock

Nervoza nas nekad uhvati u najgorem trenutku. U sekundi osjetite kako tijelo upada u grč, a mozak ne stiže da reaguje i ne možete da saberete misli.

Ako vam treba brzo rješenje, ono koje lako možete da primijenite u svim situacijama, ovih sedam sitnih poteza savjetuje doktorka Etni Kandelario iz medicinske grupe Hartford HealthCare.

1. Udahnite polako i duboko

Ovaj savjet zvuči suviše jednostavno, ali iza njega stoji jasna fiziologija. Vagus je glavni živac koji spaja mozak sa srcem, plućima i stomakom. Kada polako udahnete i ispustite vazduh, grudni koš i stomak se opuste, a taj pokret fizički aktivira živac vagus. On šalje poruku u mozak da više nema opasnosti, pa mozak naređuje srcu da kuca sporije, dok mišići popuštaju.

Probajte ovaj ritam: udahnite polako kroz nos četiri sekunde, zadržite vazduh četiri sekunde, a zatim izdišite punih šest sekundi. Ponovite ciklus minut ili dva i primijetićete kako se puls usporava, a napetost smiruje.

2. Opustite vilicu i ramena

Poslije napornog radnog dana ili neprijatnog razgovora, obratite pažnju na to koliko vam je stegnuta vilica.

„Mnogi ljudi nesvjesno nose ogroman grč u vilici, vratu i ramenima“, ističe dr Kandelario. „Taj fizički grč dodatno pojačava odgovor na stres i često izaziva glavobolju ili bol u vratu.“

Nekoliko puta kružno zabacite ramena unazad. Razdvojite zube i opustite vilicu. Pustite jezik da mirno leži u ustima umjesto da ga pritiskate uz nepce. Ovi sitni fizički signali mozgu javljaju da opasnost prolazi.

3. Pokrenite tijelo

Ne morate da provedete sat vremena u teretani da biste oborili nivo stresa.

„Kada se pokrenete, tijelo brže razgrađuje hormone stresa poput kortizola i adrenalina“, kaže dr Kandelario. „Čak i kratka šetnja ili nekoliko brzih istezanja prekidaju lanac stresa prije nego što se on nagomila.“

Ako ste dugo sjedjeli za radnim stolom, ustanite i ispružite ruke visoko iznad glave. Napravite brzi krug po sobi. Mali pokreti prave veliku razliku.

opuštanje

Izvor: Shutterstock

4. Imenujte ono što osjećate

Ponekad najbrži izlaz iz napetosti leži u tome da sebi iskreno priznate šta se dešava.

„Zvuči pomalo neobično, ali kada jasno imenujete svoju emociju, smanjujete aktivnost u emotivnim centrima mozga“, navodi dr Kandelario. „Da li je to stres, anksioznost, frustracija ili ste samo preopterećeni? Kada to precizno odredite, mozak dobija prostor za reset.“

Rečenica „Trenutno sam preopterećena“ može djelovati smiješno kada je izgovorite u sebi, ali upravo ona stvara pauzu potrebnu da pređete iz impulsivne reakcije u promišljen odgovor.

5. Fokusirajte se na jedan mali zadatak

Bilo da je riječ o odnosima, poslu ili finansijama, svakodnevni pritisak često djeluje maglovito i preveliko da bismo ga riješili odjednom.

„Kada stresnu situaciju razbijete na jedan izvodljiv korak, vraćate osjećaj kontrole“, objašnjava dr Kandelario. „Svaka akcija, pa i ona najmanja, smanjuje osjećaj bespomoćnosti.“

Pošaljite jedan mejl. Obavite jedan telefonski poziv. Operite jedan tanjir. Kada završite jedan sitan zadatak, mentalna buka se utišava i lakše dobijate motivaciju za sljedeći korak.

disanje

Izvor: Shutterstock

6. Sklonite se od „okidača“

Kada god okolnosti to dozvole, fizička ili mentalna distanca donosi trenutno olakšanje.

„Kratak predah prekida ciklus stresa i sprečava dalju eskalaciju“, ističe dr Kandelario. „Čak i dva minuta van žučne rasprave ili napetog okruženja obaraju tenziju i pomažu vam da jasnije sagledate sopstvene reakcije.“

Izađite nakratko na svjež vazduh, zatvorite oči ili se okrenite od ekrana. Taj kratak prekid mijenja tok svega što slijedi.

7. Popijte čašu vode i provjerite osnovne potrebe

Glad, žeđ ili iscrpljenost često oponašaju simptome stresa, a rješenje je sasvim jednostavno.

„Dehidratacija, nizak nivo šećera u krvi ili manjak sna pojačavaju emotivne reakcije“, upozorava dr Kandelario.

Prije nego što burno reagujete, zapitajte se šta vam zaista treba. Da li vam fali samo voda? Lagani obrok? Kada prvo namirite te osnovne potrebe, raspoloženje se stabilizuje gotovo istog trena.

Stres je sastavni dio života, ali ne morate da ostanete zarobljeni u njemu. Ne možete uvijek da kontrolišete spoljašnje okidače, ali i te kako možete da utičete na to kako vaše tijelo odgovara na njih. Ove male, svjesne promjene zaustavljaju napetost na vrijeme i daju i tijelu i umu priliku da se oporave.

(Mondo)