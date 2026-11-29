Božićna zvijezda je jedna od najljepših prazničnih biljaka, a ako joj date prirodno đubrivo od ova 3 sastojka, pozitivno će vas iznenaditi!

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Božićna zvijezda jedan je od najljepših ukrasa u domu tokom praznične sezone, ali mnogi se suočavaju sa istim problemom, čim je donesu kući, počinju da joj opadaju listovi. Iako djeluje kao zahtjevna biljka, uz pravilno postavljanje, zalivanje i odgovarajuću njegu može dugo da zadrži svoj prepoznatljiv izgled.

Postoji i jedan domaći recept za prihranu koji se pravi od samo 3 sastojka iz kuhinje. Potrebni su vam kvasac, mlijeko i voda, a priprema traje svega nekoliko minuta.

Za pripremu ove mješavine potrebno je:

1 kesica suvog kvasca

200 ml mlake vode

300 ml mlijeka

Priprema:

Kvasac rastvorite u mlakoj vodi i ostavite nekoliko minuta. Zatim dodajte mlijeko i sve dobro promiješajte. Tako dobijate jednostavnu domaću mješavinu koja se u pojedinim savjetima za njegu biljaka preporučuje kao prihrana za božićnu zvijezdu.

U galeriji ispod pogledajte slike božićne zvezde!

Gdje treba držati božićnu zvijezdu da joj ne opadaju listovi?

Osim prihrane, veoma je važno gdje ćete postaviti ovu biljku. Božićnoj zvijezdi odgovara svijetlo mjesto, blizu prozora, ali ne i direktno izloženo hladnom vazduhu ili naglim promjenama temperature.

Idealna temperatura za njen rast je između 18 i 21 stepen. Izbjegavajte da saksiju držite neposredno iznad radijatora ili pored prozora koji se često otvara tokom hladnih dana.

Posebnu pažnju obratite na zalivanje. Prije nego što dodate vodu, provjerite prstom da li je površinski sloj zemlje suv. Kada je vrijeme za zalivanje, izvadite saksiju iz ukrasne posude, zalijte biljku tako da višak vode iscuri kroz rupice na dnu, a zatim sačekajte da se ocijedi prije nego što je vratite. Nikako ne ostavljajte vodu da stoji na dnu ukrasne posude jer višak vlage može da ošteti korijen.

Kako sačuvati božićnu zvijezdu i poslije praznika?

Kada prođu praznici, ne morate da bacite biljku. Ako je pravilno njegujete, božićna zvijezda može da nastavi da raste i narednih mjeseci.

U proljeće, najčešće tokom marta, možete skratiti njene izdanke na visinu od oko 10 do 15 centimetara iznad zemlje. To podstiče razvoj novih bočnih izdanaka i pomaže da biljka dobije kompaktniji oblik.

Ukoliko želite da ponovo dobije karakterističnu crvenu boju pred naredni Božić, od kraja septembra potrebno joj je oko 15 sati neprekidnog mraka svakog dana. To možete postići tako što ćete je uveče prekriti kartonskom kutijom, a ujutru je ponovo izložiti dnevnoj svjetlosti.

Božićna zvijezda ne traži komplikovanu njegu, ali joj odgovaraju stabilna temperatura, dovoljno svjetlosti i pravilno zalivanje. Upravo su ove navike najvažnije da bi što duže ostala lijep ukras u vašem domu.

(Mondo)