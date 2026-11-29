Muhamed Zišan Ali poletio je sa dvojicom kineskih astronauta u misiji Shenzhou-24, čime je postao prvi Pakistanac u orbiti i prvi stranac na stanici Tiangong.

Izvor: YouTube / VideoFromSpace

Kina je prvi put poslala stranog astronauta u svemir. Pakistanac Muhamed Zišan Ali postao je prvi stranac na kineskoj svemirskoj stanici Tiangong, a ujedno i prvi čovjek iz Pakistana koji je otišao u orbitu.

Shenzhou-24 misija poletjela je u srijedu u 1.18 po našem vremenu, raketom Long March 2F iz centra Đuciuen u pustinji Gobi. Poslije oko tri i po sata sama se spojila sa stanicom.

Kineska agencija za letove sa ljudskom posadom okarakterisala je lansiranje kao "potpuni uspjeh" i saopštila da su astronauti dobro.

Izvor: YouTube / VideoFromSpace

Ali je ranije bio pilot pakistanskog vazduhoplovstva i ima 40 godina. Sa njim su poletjeli kineski astronauti Tang Hungbo, kome je ovo treći let, i Vu Ji, koji je u svemiru prvi put.

Ali na stanici ostaje kratko i na Zemlju se vraća sa dijelom prethodne posade, dok će jedan član te posade ostati u orbiti punu godinu. To je prvi kineski boravak u svemiru od godinu dana, što je važan test pred planirane letove ka Mjesecu.

Kineski predsjednik Si Đinping nazvao je zajednički let "živim primjerom" prijateljstva dvije zemlje, koje ove godine obilježavaju 75 godina diplomatskih odnosa, a saradnja se tu ne završava. Pakistanski rover trebalo bi oko 2028. da poleti ka Mjesecu u okviru kineske misije Change 8.

Izvor: YouTube / VideoFromSpace

Za Kinu je ovaj let i poruka ostatku svijeta. Međunarodna svemirska stanica, koju predvode SAD i Rusija, trebalo bi da bude povučena oko 2030. godine, a Kina sve otvorenije nudi svoju stanicu drugim zemljama. U isto vrijeme sprema probe nove rakete Long March 10 i letjelice Mengžou, kojima želi da spusti svoje astronaute na Mjesec prije 2030.

Tokom misije planirano je više od 90 naučnih eksperimenata, od biologije i medicine do fizike i novih svemirskih tehnologija.