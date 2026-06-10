Napredni unutrašnji sloj svemirskog odijela sa vodenim hlađenjem i prepoznatljivim dizajnom namijenjen je predstojećim NASA Artemis misijama.

Izvor: Axiom Space / Prada

Kompanija Axiom Space i italijanska modna kuća Prada već godinama sarađuju na razvoju nove generacije NASA svemirskih odijela za predstojeće misije Artemis na Mjesecu. U okviru ove saradnje, Prada nije učestvovala samo u dizajnu svemirskog odijela AxEMU, već je aktivno radila i na razvoju njegovog ključnog unutrašnjeg sloja.

Ovaj sloj, nazvan LCVG (Liquid Cooling and Ventilation Garment), upravo je zvanično predstavljen javnosti na velikom događaju.

Izvor: Axiom Space / Prada

U pitanju je specijalni kombinezon koji se oblači direktno ispod glavnog svemirskog odela i ima zadatak da astronautima pruži toplotnu regulaciju i komfor tokom rada na Mjesečevoj površini.

Kombinezon kombinuje Pradino znanje u krojenju i naprednim materijalima sa inženjerskom ekspertizom kompanije Axiom Space, a na rukavu nosi i prepoznatljivu crvenu liniju koja je zaštitni znak Pradine sportske linije.

Izvor: Axiom Space / Prada

Glavna uloga ovog dijela opreme jeste sprečavanje pregrijavanja tijela astronauta. Kroz kombinezon je sprovedena mreža cijevi kroz koje neprekidno cirkuliše hladna voda koja odvodi suvišnu toplotu.

Za razliku od starijih sistema za hlađenje, ovaj model ima ugrađen i rezervni sistem koji se aktivira u slučaju kvara na primarnom mehanizmu.

Osim regulacije temperature, ovaj "donji veš" podržava i sistem za disanje. Integrisana ventilacija zadužena je za konstantno dopremanje kiseonika u kacigu, kao i za uklanjanje i filtriranje ugljen-dioksida.

Vidi opis Astronauti nose Pradin donji veš: Krije napredni sistem hlađenja i bez njega neće moći na Mjesec Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Axiom Space / Prada Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Axiom Space / Prada Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Axiom Space / Prada Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Axiom Space / Prada Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Axiom Space / Prada Br. slika: 5 5 / 5

Uvođenje AxEMU odijela i ovog unutrašnjeg sloja predstavlja prvu veliku nadogradnju NASA-ine svemirske opreme u posljednjih 20 godina, pošto se agencija do sada oslanjala na rješenja slična onima iz ere Apolo misija.

Iako je prvobitni plan za testiranje odijela u svemiru bio zakazan ranije, iz kompanije navode da su na dobrom putu da demonstraciju opreme izvedu 2027. godine.

Plan je da unutrašnji sloj bude testiran na Međunarodnoj svemirskoj stanici, kao i tokom predstojeće misije Artemis III, prije nego što postane standardni dio opreme u misiji Artemis IV, kojom će se čovječanstvo konačno vratiti na površinu Mjeseca.