logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Apple predstavio iOS 27: Aplikacije rade 30 odsto brže, a AirDrop je brutalno ubrzan

Apple predstavio iOS 27: Aplikacije rade 30 odsto brže, a AirDrop je brutalno ubrzan

Autor Haris Krhalić Izvor Smartlife
0

Apple je predstavio iOS 27 i iPadOS 27 sa osvježenim Liquid Glass dizajnom, drastično bržim pokretanjem aplikacija, Siri AI aplikacijom i mogućnošću da korisnici Android i Windows sistema dijele iCloud albume u punoj rezoluciji.

Apple predstavio iOS 27 Izvor: YouTube / Apple

Kompanija Apple je na svojoj WWDC26 konferenciji zvanično predstavila novi iOS 27 i iPadOS 27, koji donose drastična ubrzanja sistema i fina poliranja Liquid Glass dizajna. Glavna zvijezda oba operativna sistema je dugoočekivani asistent Siri AI, koji dolazi sa sopstvenom zasebnom aplikacijom i čitavim paketom naprednih funkcija vještačke inteligencije.

Probne verzije za developere su dostupne već od danas, dok otvoreno beta testiranje za sve zainteresovane korisnike počinje sljedećeg mjeseca. Zvanične, finalne verzije sistema stižu na jesen.

Novi sistemi donose značajna tehnička poboljšanja u svakodnevnom radu. Kako se tvrdi, pokretanje aplikacija biće do 30 odsto brže, učitavanje novih fotografija u galeriji ubrzano je za čak 70 odsto, dok će se fajlovi preko AirDrop funkcije prebacivati i do 80 odsto brže.

Takođe, prelazak sa Wi-Fi mreže na mobilni internet biće znatno neprimjetniji, a ugrađen je i optimizovani sistem za upravljanje procesorom koji će omogućiti maksimalno gladak rad telefona.

Vizuelni identitet ekrana dobija osvježen izgled Liquid Glass dizajna. Korisnici će sada imati poseban klizač u podešavanjima pomoću kojeg mogu sami da biraju nivo providnosti elemenata na ekranu. Ikonice aplikacija će biti oštrije i sa više detalja, uz ujednačeniji kontrast na cijelom sistemu.

Izvor: Apple

Velika promjena stiže i za dijeljenje slika. Zajednički albumi na iCloud servisu konačno se otvaraju i za korisnike Android i Windows uređaja. Oni će sada moći da se pridruže Apple grupama i šalju svoje fotografije - i to u punoj, originalnoj rezoluciji.

Aplikacija za elektronsku poštu dobija naprednu pretragu koja najvažnije i najrelevantnije mejlove automatski postavlja na sam vrh liste.

Unapređena je i pristupačnost sistema, pa funkcija VoiceOver sada može automatski da generiše titlove za bilo koji video na ekranu, pa čak i da prevodi postojeće titlove sa drugih jezika u realnom vremenu.

Izvor: Apple

Korisnici iPada dobijaju još nekoliko ekskluzivnih opcija. Pregled i prebacivanje fajlova sa tableta na eksterni hard disk ili fleš memoriju biće čak pet puta brži nego ranije.

Takođe, obavještenja o propuštenim porukama i broj nepročitanih četova sada se sinhronizuju znatno pouzdanije i brže na iPad uređajima.

Novi iPadOS 27 omogućava i pretvaranje bilo kog skupa slika i video snimaka u nivo napredne prezentacije sa muzikom i efektima, koja se kasnije može sačuvati kao video fajl u galeriji. Za sam kraj, dodavanje događaja u kalendar na tabletu sada je moguće uraditi jednostavnim kucanjem običnog tekstualnog opisa.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Apple ios iphone

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS