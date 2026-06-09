Apple priznao poraz pred cijelim svijetom: Predstavljena nova Siri, pokreće je Gemini

Nakon sudske nagodbe od 250 miliona dolara zbog neuspeha prve verzije Apple Intelligence sistema, Apple je predstavio potpuno redizajniranu Siri AI koju pokreće Google Gemini,

Izvor: YouTube / Apple

Apple je na ovogodišnjoj WWDC 2026 konferenciji zvanično riješio svoj najveći problem danas i predstavio Siri AI. Novi digitalni asistent je prerađen iz korijena, a najveća promjena je da ga pod haubom sada pokreću Google Gemini modeli vještačke inteligencije.

Pošto je Apple prilično zakasnio u trci za razvoj sopstvenih velikih jezičkih modela, kompanija je odlučila da iskoristi dugogodišnje partnerstvo sa kompanijom Google. Na taj način, Apple može potpuno da se posveti integraciji u sistem i samom izgledu softvera, dok je teži dio posla oko samih algoritama prepustio već provjerenom Gemini sistemu.

Izvor: Apple

Ovo je zapravo veliki popravni ispit za projekat Apple Intelligence, čija prva verzija nikada nije u potpunosti zaživjela među korisnicima. To je kompaniju na kraju koštalo čak 250 miliona dolara zbog sudske nagodbe, jer su kupci podnijeli kolektivnu tužbu tvrdeći da su dovedeni u zabludu oko stvarnih mogućnosti sistema.

Prva stvar koju će vlasnici iPhone uređaja primijetiti jeste novi izgled asistenta. Siri AI više ne skače preko cijelog ekrana, već je elegantno smještena unutar Dynamic Island izreza na vrhu displeja. Može se pokrenuti glasom, držanjem dugmeta za uključivanje ili jednostavnim povlačenjem prsta nadole sa vrha ekrana.

Kada odgovora, Siri će se pojavljivati u obliku kartice na vrhu ekrana, a ako se povučete nadole, otvoriće se veći prostor gdje će biti moguće da se nastavi razgovor ili postave dodatna pitanja.

Majk Rokvel, koji vodi inženjerski tim za Siri, naglasio je da je glasovni sistem potpuno promijenjen. Korisnici sada preko posebnih klizača mogu sami da podešavaju brzinu govora, naglasak i nivo emocija u glasu kako bi asistent zvučao što prirodnije i humanije.

Nova Siri je dobila i mogućnost prepoznavanja onoga što vidi kroz kameru ili na slikama. Ako se, na primjer, kamera usmjeri prema tanjiru sa hranom, Siri može da da procjenu kalorija i nutritivnih vrijednosti obroka. Takođe, korisnici mogu da traže da prepozna neku lokaciju sa stare fotografije, automatski napravi rutu do tog mjesta i ubaci sliku u zajednički porodični iCloud album.

Kako bi direktno napao konkurente poput alata ChatGPT i Claude, Apple pokreće i zasebnu Siri aplikaciju. Ona ima jednostavan izgled, bez suvišnih opcija, omogućava kucanje i razgovor, bezbjedno čuva istoriju preko iCloud-a i može da analizira komplikovane dokumente. Ova promjena stiže i na watchOS, macOS i visionOS, gdje će se asistent unutar uređaja za virtuelnu realnost pojavljivati kao plutajući 3D prikaz.

Izvor: Apple

Kreg Federigi, šef softverskog odeljenja, posebno je naglasio da je zaštita privatnosti i dalje na prvom mjestu i da se svi podaci koriste isključivo za trenutnu obradu vašeg zahtjeva.

Siri AI odmah postaje dostupna developerima u ranoj fazi i to samo na engleskom jeziku, dok će šira javnost u Americi moći da je isproba na jesen kroz beta testiranje. Nažalost, zbog strogih lokalnih pravila i regulatornih zahtjeva, novi asistent u prvoj fazi neće biti dostupan korisnicima u Evropskoj uniji na iOS i iPadOS sistemima, ali hoće na macOS, watchOS i visionOS.

Ovo je ujedno i posljednja velika softverska premijera koju vodi generalni direktor Tim Kuk, s obzirom na to da u septembru zvanično odlazi sa ove pozicije i prelazi na funkciju izvršnog predsjednika upravnog odbora.