Odmah ažurirajte svoj iPhone ako imate neki od ovih modela: Apple riješio ozbiljan bag sa punjenjem

Novo ažuriranje rješava specifičan bag koji je sprečavao punjenje preko kabla na modelima iPhone Air i seriji 17 kada im se baterija potpuno isprazni.

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Apple je objavio novo iOS ažuriranje koje rješava problem sa punjenjem na pojedinim iPhone modelima.

Kompanija je pustila iOS 26.5.1 ažuriranje tri nedelje nakon objave verzije iOS 26.5.

Prema dostupnim informacijama, ažuriranje je namijenjeno samo za iPhone Air i sve modele iz iPhone 17 serije.

Apple u napomenama uz ažuriranje navodi da iOS 26.5.1 rješava prethodno dokumentovan problem sa punjenjem na modelima iPhone Air i iPhone 17.

Greška je pogađala mali broj korisnika i mogla je da spriječi punjenje preko kabla kada je nivo baterije bio gotovo potpuno ispražnjen. Nakon instalacije novog ažuriranja, problem bi trebalo da bude otklonjen.