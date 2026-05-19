Koliko dugo će trajati novi iPhone? Stručnjaci utvrdili poslije koliko godina postaje zastario

Prepreke poput propadanja baterije i gubitka vodootpornosti samo su deo poteškoća sa kojima će se vlasnici susresti.

Većina ljudi kupuje iPhone sa idejom da će im trajati godinama, ali realni životni vijek ovog uređaja zavisi od nekoliko faktora. Kako procjenjuju stručnjaci, novi iPhone traje između tri i pet godina prije nego što postane "zastario".

Čak i ako telefon fizički radi, napredne aplikacije, novi operativni sistemi i veštačka inteligencija ga jednostavno ostave u prošlosti.

Najveći pritisak na korisnike danas vrši Apple Intelligence tehnologija koja zahtijeva isključivo najnovije i najmoćnije procesore.

Zbog ovog tehnološkog zaostatka, vlasnici starijih modela ne mogu da koriste najpopularnije AI opcije, kao ni da pokrenu najzahtjevnije video igre. To je postao glavni razlog zašto većina ljudi menja telefon znatno pre nego što se on stvarno pokvari.

Ipak, ko odluči da ne odustane lako od svog uređaja, prvi praktični problem javlja se već poslije dvije do tri godine, a u pitanju je zdravlje baterije.

Apple telefoni zadržavaju optimalan kapacitet do 500 ciklusa punjenja, što prosječan korisnik potroši za oko 24 mjeseca svakodnevnog rada. Kada zdravlje baterije padne ispod 80%, performanse telefona opadaju i sledi skupa zamjena u servisu.

Drugi, nevidljivi problem je to što vodootpornost telefona drastično slabi kako iPhone stari.

Iako su moderni materijali poput titanijuma i ojačanog stakla otporni na padove, gumene zaštitne izolacije unutar kućišta prirodno propadaju. Model star nekoliko godina može lako da se pokvari pri kontaktu sa vodom, zbog čega se testiranje ove funkcije na starijim uređajima nikako ne preporučuje.

Što se tiče softvera, kompanija Apple zvanično proglašava telefone zastarjelim 7 godina nakon što prestane njihova masovna distribucija, što označava potpuni kraj tehničke podrške.

Najnoviji operativni sistemi, poput aktuelnog iOS-a, i dalje podržavaju starije modele, ali oni brzo gube korak sa novim opcijama. Sigurnosna ažuriranja vremenom postaju sve rjeđa, što stariji telefon čini lakom metom za hakerske napade na internetu.

