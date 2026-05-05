iPhone 17 serija je najpopularnija u istoriji: Prosjek nije pokvario ni model kojeg niko neće

Dok Apple nazdravlja još jednom kvartalu sa rekordnim profitom, prašinu je podigla izjava finansijskog direktora Kevana Pareha.
Apple je zatvorio još jedan kvartal sa rekordnim profitom, ali je uz to stigla i iznenađujuća tvrdnja - iPhone 17 serija je najpopularnija u istoriji kompanije.
Finansijski direktor Apple-a, Kevan Pareh, izjavio je za Financial Times da je aktuelna serija već postala najpopularnija do sada.
Međutim, Pareh nije precizirao koje je faktore kompanija uzela u obzir da bi iPhone 17 seriju proglasila rekordnom. Jedini podatak koji je Pareh ponudio jeste da je kompanija u proteklom kvartalu povećala tržišni udio i da se trenutno nalazi ispred konkurencije.
U medijima se dosta pisalo o uspjehu iPhone 17, 17 Pro i 17 Pro Max telefona. Međutim, prema svim dostupnim informacijama - ultratanki iPhone Air nije imao tako dobar prijem među kupcima.