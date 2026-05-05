iPhone 17 serija je najpopularnija u istoriji: Prosjek nije pokvario ni model kojeg niko neće

Autor D.V. Izvor Smartlife
0

Dok Apple nazdravlja još jednom kvartalu sa rekordnim profitom, prašinu je podigla izjava finansijskog direktora Kevana Pareha.

iPhone 17 serija je najpopularnija u istoriji kompanije Apple

Apple je zatvorio još jedan kvartal sa rekordnim profitom, ali je uz to stigla i iznenađujuća tvrdnja - iPhone 17 serija je najpopularnija u istoriji kompanije.

Finansijski direktor Apple-a, Kevan Pareh, izjavio je za Financial Times da je aktuelna serija već postala najpopularnija do sada.

Međutim, Pareh nije precizirao koje je faktore kompanija uzela u obzir da bi iPhone 17 seriju proglasila rekordnom. Jedini podatak koji je Pareh ponudio jeste da je kompanija u proteklom kvartalu povećala tržišni udio i da se trenutno nalazi ispred konkurencije.

U medijima se dosta pisalo o uspjehu iPhone 17, 17 Pro i 17 Pro Max telefona. Međutim, prema svim dostupnim informacijama - ultratanki iPhone Air nije imao tako dobar prijem među kupcima.

