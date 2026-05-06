Apple obmanuo kupce iPhone-a? Pristao da vrati dio novca, ali tvrdi da nije kriv

Nakon optužbe da je svesno obmanuo kupce prodajući im "revolucionarnu budućnost" koja nije bila spremna, Apple je pristao da svakom vrati između 25 i 95 dolara.

Izvor: PixieMe / Shutterstock.com

Apple je pristao da isplati vrtoglavih 250 miliona dolara kako bi okončao kolektivnu tužbu u kojoj je optužen da je obmanuo kupce agresivnim reklamiranjem Siri i Apple Intelligence funkcija, koje u trenutku prodaje telefona zapravo nisu bile dostupne.

Nagodba se odnosi na korisnike u Americi koji su kupili bilo koji iPhone 16 ili iPhone 15 Pro model u periodu od juna 2024. do marta 2025. godine.

Prema dogovoru, oštećeni bi mogli da dobiju oko 25 dolara po uređaju, a u zavisnosti od broja prijava, taj iznos bi mogao da poraste i do 95 dolara.

Tužba iz 2025. godine tvrdila je da su Apple-ove reklame stvorile lažna očekivanja da će AI funkcije biti spremne čim se novi iPhone pojavi u prodavnicama. Umjesto toga, kupci su dobili uređaje na kojima je vještačka inteligencija bila "značajno ograničena ili potpuno odsutna".

Podsjetimo, Apple je na svojoj konferenciji u junu 2024. godine najavio revoluciju, uključujući pametniju Siri i alate poput Image Playground i Genmoji. Međutim, kada su telefoni stigli do korisnika u septembru, većina tih opcija je jednostavno nedostajala.

Čak je i nadležno tijelo za oglašavanje preporučilo kompaniji da povuče tvrdnje o tome da su ove funkcije "sada dostupne". Apple je u međuvremenu obrisao sporne reklame, uključujući i onu sa glumicom Belom Ramzi, gdje se Siri prikazuje moćnijom nego što je tada zaista bila.

Iako je pristao na isplatu miliona, Apple je negirao bilo kakvu krivicu.

Portparolka kompanije, Marni Goldberg, izjavila je da su riješili ovaj spor kako bi ostali fokusirani na "isporuku najinovativnijih proizvoda i usluga korisnicima", prenosi The Verge.