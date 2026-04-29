Apple mijenja medicinu iz korijena: Hirurg stavio naočare od 3.500 dolara i najavio revoluciju

Hirurg iz Njujorka je prvi na svijetu izveo uspješnu operaciju katarakte koristeći Apple Vision Pro naočare.

Apple Vision Pro je dostigao novu prekretnicu u medicini, nakon što je oftalmolog iz Njujorka postao prvi ljekar koji je izveo operaciju katarakte koristeći ovaj uređaj.

Dr Erik Rozenberg iz klinike SightMD prvu ovakvu proceduru izveo je u oktobru 2025. godine, a od tada je uspješno obavio stotine zahvata koristeći platformu ScopeXR, u čijem razvoju je i sam učestvovao.

Ova tehnologija omogućava hirurgu da uživo prati tok operacije kroz digitalni mikroskop u 3D prikazu, dok su mu pred očima istovremeno i dijagnostički podaci pacijenta. Platforma takođe podržava saradnju na daljinu, pa stručnjaci sa bilo kog kraja svijeta mogu virtuelno da se pridruže operaciji i vide isto što i hirurg u sali.

"Sada smo u mogućnosti da dovedemo najboljeg hirurga svijeta u bilo koju operacionu salu, u bilo koje vrijeme i sa bilo koje tačke na planeti. Ova tehnologija demokratizuje pristup stručnosti i to će spasiti vid mnogima", izjavio je dr Rozenberg u saopštenju za javnost.

Iako je ovo odličan primjer primjene u profesionalne svrhe, široka upotreba među običnim korisnicima i dalje izostaje. Glavne prepreke Vision Pro uređaja su početna cijena od 3.499 dolara i glomazan dizajn, zbog čega se Apple sve više okreće specijalizovanim oblastima poput medicine, obuke pilota i industrijskog dizajna.

Zanimljivo je da je entuzijazam kupaca splasnuo brže nego što se očekivalo. Prema posljednjim izvještajima, Apple trenutno nema nove modele Vision uređaja u aktivnom razvoju, piše MacRumors. Umjesto toga, fokus kompanije se pomijera ka "klasičnim" pametnim naočarima, sličnim onima koje je Meta već uspješno plasirala.

Podsjećamo, Apple je prošlog oktobra predstavio osvježeni model Vision Pro sa M5 čipom, što je ostalo jedino hardversko unapređenje ovog uređaja do sada.