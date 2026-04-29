Google Translate dobio moćnu funkciju: AI sada može da sluša i ispravlja izgovor stranih riječi

Autor Dragana Božić Izvor Smartlife
Nova opcija pretvara telefone u besplatne profesore stranih jezika.

Google Translate nova funkcija Izvor: mundissima / Shutterstock.com

Povodom dvije decenije postojanja, Google Translate lansira funkciju vježbanja izgovora, što je, prema riječima Google-a, jedna od najtraženijih opcija od strane korisnika.

Funkcija se trenutno uvodi na Android uređajima za engleski, španski i hindi jezik, a korisnici će u aplikaciji vidjeti novo dugme "Practice".

Ova opcija omogućava korisnicima da ili slušaju kako riječi izgovaraju izvorni govornici, ili da sami izgovore prevedeni tekst. Vještačka inteligencija će zatim analizirati izgovorene riječi i pružiti trenutnu povratnu informaciju.

Ukoliko korisnici pogriješe, aplikacija će pomoću fonetskog ispisa riječi tačno pokazati koji dio je problematičan.

Google navodi da oko trećina korisnika mobilne aplikacije koristi Translate upravo za vježbanje govora i slušanja, kako bi mogli da vode razgovore u stvarnom svetu. 

Sa više od milijardu korisnika mjesečno, koji svakog mjeseca prevedu preko bilion riječi na više od 250 različitih jezika, Google Translate je postao neizostavan alat u globalnoj komunikaciji. Nova funkcija je tu da taj proces učini još prirodnijim, ali i da transformiše aplikaciju iz običnog prevodioca u interaktivnog učitelja jezika.

Nažalost, nova funkcija je za sada dostupna samo u SAD i Indiji.

(Smartlife/Mondo)

