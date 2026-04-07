Google mijenja Gmail poslije 22 godine: Sada možete da promijenite mejl, ali postoji caka

Google je donio jednu od najvećih promjena u istoriji Gmaila, prvi put poslije više od dvije decenije korisnici mogu da promjene svoju email adresu bez gubitka podataka.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da ova novina ne rešava najveći problem elektronske pošte.

Nova opcija omogućava korisnicima da zamijene staru Gmail adresu novom, bez potrebe za kreiranjem potpuno novog naloga. To znači da više ne morate da koristite email koji ste napravili još u srednjoj školi ili na fakultetu, a koji danas možda djeluje neozbiljno ili zastarjelo.

Ipak, prema analizi stručnjaka za sajber bezbjednost, ovo nije pravo rješenje.

Zašto promjena adrese nije dovoljna

Iako promjena emaila djeluje kao "nov početak", realnost je drugačija. Jednom kada koristite neku email adresu, ona vrlo brzo završi u bazama podataka marketinških kompanija, ali i hakera i prevaranata.

Drugim riječima, čak i ako napravite novu adresu, ista sudbina je čeka čim počnete da je koristite.

Stručnjaci upozoravaju da je pravi problem u samom načinu na koji koristimo email, kao univerzalni identitet za prijavu na brojne servise.

Stare adrese ostaju aktivne?

Još jedna potencijalna opasnost je to što stare email adrese nastavljaju da rade kao aliasi. To znači da i dalje mogu primati poruke, što otvara prostor za zloupotrebe poput phishing napada i lažnog predstavljanja.

Rješenje koje Gmail još nema

Eksperti ističu da bi pravo rješenje bilo nešto poput Apple funkcije "Hide My Email", koja omogućava generisanje privremenih, jednokratnih email adresa za različite servise.

Na taj način vaša glavna email adresa ostaje zaštićena i ne širi se po internetu.

Google, doduše, radi na sličnom rješenju, ali ono još uvek nije dostupno korisnicima.

Šta to znači za korisnike

Iako nova Gmail opcija predstavlja veliki korak napred, ona je samo kozmetička promjena za većinu korisnika.

Ako želite veću bezbjednost, preporuka stručnjaka je:

koristite više email adresa za različite svrhe ne dijelite primarni email svuda redovno provjeravajte bezbjednosne postavke naloga

Jer, kako stvari stoje, promena adrese ne znači i veću sigurnost.