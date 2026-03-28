Vaš sljedeći automobil biće Android? Huawei natjerao Google na drastičan potez

Otvaranjem AAOS-a Google nudi univerzalnu softversku bazu za automobile i direktno ulazi u trku sa Huawei Harmony OS-om.

Google je upravo najavio da otvara izvorni kod svog Android Automotive OS-a (AAOS), platforme koja već pokreće brojne savremene modele automobila.

Za razliku od Android Auto sistema, koji samo projektuje sadržaj sa telefona, AAOS je zapravo operativni sistem samog vozila. On direktno upravlja svim funkcijama - od podešavanja sjedišta i klime, do ključnih elemenata vožnje i hardverskih modula.

Ovim potezom Google želi direktno da parira kompaniji Huawei i njenom Harmony OS-u.

Glavni cilj je da se proizvođačima automobila pomogne da značajno smanje troškove i vrijeme razvoja. Uvođenjem univerzalnog kataloga signala, softverski inženjeri će moći da razvijaju funkcije vozila i prije nego što fizički hardver bude spreman.

Dosadašnji proces razvoja bio je prilično fragmentisan. Proizvođači dijelova koristili su različite programske jezike i tehnike za svaki pojedinačni modul unutar automobila, što je dodatno usporavalo razvoj.

Uz AAOS SDV, svi proizvođači automobila i njihovi dobavljači koristiće univerzalne komande. To znači da softver više neće zavisiti od specifičnih rješenja svakog partnera, što će razvoj učiniti bržim, a krajnji proizvod potencijalno pristupačnijim.

Otvaranjem koda, Google praktično nudi standardizovanu osnovu za budućnost transporta. Umjesto da svaki brend troši milijarde na razvoj sopstvenog softvera od nule, sada mogu da koriste zajedničku bazu, što otvara vrata pametnijim i povezanijim vozilima.

