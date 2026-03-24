Opasan malver napada Android: Udara tamo gdje mnogi misle da je najbezbednije

Novi Android malver čita bilješke, presreće SMS kodove i špijunira korisnike.

Bezbjednosni istraživači otkrili su malver pod nazivom Perseus, koji cilja nešto što većina korisnika smatra "bezbjednim mjestom" - aplikacije za bilješke. Umjesto klasične krađe podataka, ovaj softver pretražuje sadržaj koji ste sami zapisali.

Za razliku od tipičnih trojanaca, Perseus se fokusira na Android aplikacije kao što su Google Keep ili Samsung Notes. Napadači računaju na jednu stvar - da korisnici u bilješkama često čuvaju lozinke, PIN kodove, pa čak i seed fraze za kripto novčanike.

Kada se instalira, malver koristi "Accessibility" servise telefona kako bi praktično "čitao" sve što se prikazuje na ekranu. Na taj način izvlači tekst iz bilješki i šalje ga direktno na server napadača, bez potrebe za klasičnim provalama u sistem.

Ono što Perseus čini posebno opasnim jeste njegova neprimjetnost. Ne usporava uređaj i ne izaziva sumnju, već radi tiho u pozadini. Uz pristup bilješkama, posjeduje i dodatne mogućnosti koje ozbiljno podižu rizik.

Može da presreće 2FA kodove iz SMS poruka prije nego što ih vidite. U stanju je da prati vašu lokaciju u realnom vremenu. Takođe može da pravi screenshot-ove dok koristite bankarske aplikacije.

Stručnjaci upozoravaju da je ključni problem zapravo navika korisnika, a ne samo tehnologija. A čuvanje osjetljivih podataka u običnim bilješkama je jedna od loših.

Kako da se zaštitite?

Kako bi se zaštitili od Perseusa i sličnih zlonamernih rješenja, najvažnije je da izbjegavate instalaciju aplikacija van Google Play prodavnice. Sideloading je i dalje jedan od najčešćih načina širenja malvera.

Nikada ne čuvajte lozinke u običnim bilješkama. Umjesto toga koristite provjerene password manager aplikacije koje enkriptuju podatke.

Obratite pažnju na dozvole koje aplikacije traže. Ako jednostavna aplikacija, poput lampe ili kalkulatora, zahtijeva pristup Accessibility servisima - odmah je uklonite.

Redovno ažuriranje sistema je takođe ključno. Bezbjednosne zakrpe često zatvaraju upravo ovakve propuste koje malveri koriste.

