Vozači električnih auta konačno odahnuli: Google Maps uvodi ključnu funkciju

Vožnja električnog automobila uskoro bi mogla da postane mnogo jednostavnija. Google Maps dobija veliko unapređenje koje omogućava pametno planiranje rute uz automatsko ubacivanje stanica za punjenje, direktno kroz Android Auto.

Google nastavlja da unapređuje svoje mape, a najnovija funkcija posebno će obradovati vozače električnih automobila. Naime, Google Maps sada dobija napredno planiranje ruta za EV vozila u okviru Android Auto sistema.

Ova opcija omogućava vozačima da unaprijed znaju koliko će baterije potrošiti, gdje treba da stanu na punjenje i koliko će im ukupno putovanje trajati, uključujući i vrijeme provedeno na punjačima.

Pametno planiranje puta

Da bi funkcija radila, korisnici prvo unose podatke o svom vozilu, model, godište i verziju. Na osnovu toga, Google Maps koristi napredne algoritme kako bi izračunao potrošnju baterije i predložio optimalnu rutu.

Sistem zatim:

procjenjuje nivo baterije na kraju putovanja automatski dodaje stanice za punjenje prilagođava rutu u realnom vremenu

Sve to i uzimajući u obzir faktore poput saobraćaja, konfiguracije terena i vremenskih uslova, piše Insideevs.com.

Manje stresa za vozače

Jedan od najvećih problema električnih automobila jeste planiranje dužih putovanja, posebno kada nije jasno gdje i koliko dugo treba puniti vozilo. Nova funkcija rješava upravo to: vozači više ne moraju ručno da traže punjače ili da nagađaju da li će stići do destinacije.

Google Maps sada može čak i da prikaže očekivani nivo baterije po dolasku, kao i da predloži dodatna punjenja ako želite da stignete sa većom rezervom energije.

Dostupno za stotine modela

Funkcija se postepeno širi i biće dostupna za više od 350 modela električnih automobila različitih proizvođača. To znači da ova opcija više neće biti rezervisana samo za pojedine brendove, već postaje standard za sve veći broj EV vozača.

AI igra ključnu ulogu

Iza svega stoji Googlova vještačka inteligencija, koja koristi podatke o vozilu i uslovima na putu kako bi predvidjela potrošnju energije i optimizovala rutu.

Rezultat je preciznije planiranje i znatno manje neizvjesnosti tokom vožnje, što je ključno za širu popularizaciju električnih automobila.

Google Maps ovim potezom pravi veliki korak ka budućnosti mobilnosti. Pametno planiranje rute za električne automobile ne samo da olakšava vožnju, već uklanja jednu od najvećih prepreka za prelazak na EV, strah da ćete ostati bez baterije na putu.