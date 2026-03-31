Jedna aplikacija umjesto 30 alata: Windows ima novo "tajno oružje"

Ako svakodnevno radite sa kodom, vjerovatno imate otvoreno desetine tabova i alata za najjednostavnije zadatke. Međutim, jedan Windows alat pokušava da to promijeni, i već ga mnogi nazivaju "švajcarskim nožem" za developere.

Izvor: dennizn / Shutterstock.com

U svijetu programiranja, sitni zadaci često oduzimaju najviše vremena, konverzija podataka, testiranje regex-a, dekodiranje tokena ili formatiranje koda. Upravo tu uskače DevToys, alat koji objedinjuje sve to na jednom mjestu.

Ova besplatna i open-source aplikacija za Windows nudi više od 30 različitih funkcija koje pomažu developerima u svakodnevnom radu, bez potrebe za dodatnim sajtovima ili alatima.

Sve na jednom mjestu

DevToys funkcioniše kao centralni "toolbox" za developere. Umjesto da stalno prebacujete između različitih servisa, sve ključne funkcije nalaze se unutar jedne aplikacije.

Među najkorisnijim alatima su:

konverzija između JSON i YAML formata Base64 encoder i decoder generator lozinki i hash vrijednosti alat za poređenje teksta testiranje regularnih izraza

Ovakav pristup značajno ubrzava rad i smanjuje potrebu za korišćenjem nepouzdanih online servisa.

Radi offline i čuva privatnost

Jedna od ključnih prednosti DevToys-a je to što radi lokalno, bez slanja podataka na internet. To znači da developeri mogu bezbjedno da rade i sa osjetljivim informacijama poput API ključeva ili tokena.

Pored toga, aplikacija podržava i pametno prepoznavanje sadržaja, automatski predlaže alat koji vam je potreban na osnovu onoga što ste kopirali u clipboard.

"PowerToys za developere"

DevToys se često opisuje kao verzija Microsoft PowerToys alata, ali specijalno prilagođena programerima.

To znači da ne cilja prosječne korisnike, već one koji svakodnevno rade sa kodom i kojima su potrebni brzi, precizni i pouzdani alati.

Zašto je postao toliko popularan

Razlog zašto DevToys brzo dobija na popularnosti je jednostavan, štedi vrijeme.

Umjesto da otvarate više sajtova, instalirate dodatne aplikacije ili tražite odgovarajući alat, sve je već tu. Jedan interfejs, desetine funkcija i nula komplikacija.

Zaključak

Ako koristite Windows i bavite se programiranjem, DevToys je jedan od onih alata koji brzo postaju nezaobilazni.

Jednostavan, brz i potpuno besplatan, pravi mali "švajcarski nož" koji rešava gomilu svakodnevnih problema u radu sa kodom.