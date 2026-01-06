Microsoft bez najave ukinuo važnu opciju: Windows više nije moguće aktivirati oflajn

Microsoft je ukinuo telefonsku oflajn aktivaciju Windows-a i korisnike preusmjerio isključivo na internet.

Izvor: Nwz / Shutterstock

Microsoft je bez prethodne najave ukinuo mogućnost oflajn aktivacijeWindows-a putem telefona. Kako prenosi Neowin, prvi izvještaji korisnika da više ne mogu da aktiviraju operativni sistem na ovaj način pojavili su se još prošlog mjeseca.

Korisnik sa nadimkom 3K pokrenuo je ovu temu na zvaničnom forumu zajednice Microsoft Learn. On se tom prilikom pozvao na zvanični članak kompanije, u kojem se navodi da će korisnici "moći da aktiviraju svoj uređaj putem telefona". Prema tom uputstvu, bilo je potrebno da se ode u meni za aktivaciju u sistemskim podešavanjima. Zatim je, u odjeljku “Aktiviraj Windows sada”, trebalo izabrati opciju “Aktiviranje putem telefona”, čime se Windows aktivirao na ovaj način.

Međutim, ta metoda više ne funkcioniše, što su potvrdili i drugi korisnici. Sada, prilikom pokušaja aktivacije operativnog sistema pozivanjem telefonskog broja za aktivaciju Microsoft proizvoda, automatski glasovni odgovor saopštava sljedeće:

"Podrška za aktivaciju proizvoda je premještena na internet. Za najbrži i najjednostavniji način aktivacije vašeg proizvoda, posjetite naš onlajn portal za aktivaciju proizvoda na adresi aka.ms/aoh".

Ovaj link vodi korisnike na Microsoft-ov onlajn portal za aktivaciju. Kako objašnjava Neowin, to praktično znači da oflajn metode aktivacije Windows-a više nisu dostupne, iako se u zvaničnoj dokumentaciji za podršku kompanije i dalje navodi suprotno.

(Smartlife/Mondo)