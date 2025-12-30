Jedno slovo i ostajete bez naloga: Evo kako hakeri kradu Microsoft naloge

Jednostavan trik sa lažnim linkovima omogućava hakerima da dođu do lozinki i preuzmu kontrolu nad Microsoft nalozima širom svijeta.

Izvor: Gil C / Shutterstock.com

Stručnjaci za sajber bezbjednost upozoravaju da hakeri koriste jednostavnu, ali veoma efikasnu metodu kako bi preuzeli Microsoft naloge korisnika širom svijeta.

U pitanju je tehnika poznata kao "typosquatting", koja se zasniva na kreiranju lažnih internet adresa i mejlova koji izgledaju gotovo identično kao zvanični Microsoft sajtovi. Razlika je često minimalna - jedno slovo više, manje ili zamijenjeno, ali dovoljna da korisnike navede da unesu svoje podatke na lažnoj stranici.

Kada se korisnik uloguje na takav sajt, hakeri dobijaju njegove pristupne podatke, uključujući lozinku, što im omogućava potpunu kontrolu nad nalogom. Na ovaj način mogu da pristupe mejlovima, fajlovima, ali i drugim servisima povezanim sa Microsoft nalogom.

Kako se zaštititi

Bezbjednosni eksperti savetuju da se posebna pažnja obrati na adresu sajta u pretraživaču, naročito kada se klikće na linkove iz mejlova koji navodno dolaze od Microsofta. Takođe se preporučuje korišćenje dvofaktorske autentifikacije (2FA), kao i jakih i jedinstvenih lozinki za svaki nalog.

Iako je riječ o staroj metodi, stručnjaci ističu da je i dalje veoma uspješna upravo zbog nepažnje korisnika, te upozoravaju da će intenzitet ovakvih napada nastaviti da raste u narednom periodu.

Izvor: B92