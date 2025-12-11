Tinejdžer ukrao 64 miliona korisničkih podataka: Jedan od najvećih sajber incidenata u posljednjih nekoliko godina

Tinejdžer je "u rukama" imao imena, adrese, mejlove, brojeve dokumenata i IBAN račune korisnika. Prilikom hapšenja zaplenjeni su računari i kripto-novčanici, a vlasti slučaj nazivaju jednim od najvećih sajber upada u posljednjih nekoliko godina.

Španska Nacionalna policija uhapsila je devetnaestogodišnjaka iz Igualade zbog sumnje da je ukrao čak 64 miliona ličnih podataka iz najmanje devet kompanija, a zatim ih prodavao na darknet forumima.

Prema prvim rezultatima istrage, među ukradenim informacijama nalaze se imena i adrese korisnika, mejl adrese naloga, brojevi telefona, brojevi ličnih dokumenata, kao i bankarski podaci poput IBAN brojeva. Vlasti tvrde da je osumnjičeni koristio više lažnih identiteta i najmanje šest različitih naloga kako bi prikrio tragove i bezbjedno distribuirao podatke na mreži.

Policija je zaplijenila opremu korišćenu u napadima, uključujući računare i kripto-novčanike za koje se sumnja da sadrže zaradu od prodaje ukradenih informacija. Istraga je pokrenuta nakon što su pojedine kompanije primijetile neuobičajenu aktivnost i prijavile moguće curenje podataka nadležnim organima.

Za sada nije poznato koliko je ljudi direktno pogođeno kompromitovanjem ovolike baze informacija, ali se očekuje dodatna analiza i obavještavanje potencijalno oštećenih.

Španske vlasti ističu da je u pitanju jedan od najvećih incidenata krađe ličnih podataka u poslednjih nekoliko godina, posebno jer se radi o prestupniku koji tek ulazi u svijet sajber kriminala.

Izvor: B92