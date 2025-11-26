Microsoft lansirao najluđe "kroksice" ikad: Ove papuče samo pravi fan može voljeti

Nakon Windows XP Crocs papuča, stigla je i verzija inspirisana Xbox kontrolerom.

Izvor: Xbox

O "kroksicama" svako ima mišljenje - ili ih obožavate, ili ih ne podnosite. Ali jedno im se ne može osporiti: globalni uspjeh. U tu priču sada se ponovo uključio Microsoft, koji već neko vrijeme sarađuje sa Crocs brendom na limitiranim izdanjima ove neobične obuće.

Početkom avgusta kompanija je, povodom 50 godina svog postojanja, predstavila verziju "kroksica" inspirisanih Windows XP sistemom. Sada, istu takvu "poslasticu" dobijaju i fanovi Xbox konzole.

Xbox Crocs papuče dostupne su od 25. novembra po cijeni od 80 dolara i vizuelno imitiraju Xbox kontroler - bukvalno. Na njima se nalazi klasična postavka tastera, analoga i d-pad dugmića, pa čak i prepoznatljivo Xbox dugme.

Uz papuče stiže i set od pet Jibbitz ukrasa po cijeni od 20 dolara, sa likovima i simbolima iz igara Halo, Fallout, Doom, World of Warcraft i Sea of Thieves.

Iako se Crocs modeli ne mogu baš lako estetski "spasiti", mora se priznati da je Xbox izdanje dosta interesantnije od Windows XP verzije. Jasno je da je Microsoft ovog puta uložio dodatni trud kako bi finalni rezultat izgledao bolje. Ipak, teško je očekivati da će mnogo ljudi ovu vrstu obuće nositi svakodnevno.

Xbox Crocs će vjerovatno ostati prije svega raritet namijenjen kolekcionarima.