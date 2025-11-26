logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Microsoft lansirao najluđe "kroksice" ikad: Ove papuče samo pravi fan može voljeti

Microsoft lansirao najluđe "kroksice" ikad: Ove papuče samo pravi fan može voljeti

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Nakon Windows XP Crocs papuča, stigla je i verzija inspirisana Xbox kontrolerom.

Xbox Crocs papuče povodom 50 godina microsofta Izvor: Xbox

O "kroksicama" svako ima mišljenje - ili ih obožavate, ili ih ne podnosite. Ali jedno im se ne može osporiti: globalni uspjeh. U tu priču sada se ponovo uključio Microsoft, koji već neko vrijeme sarađuje sa Crocs brendom na limitiranim izdanjima ove neobične obuće.

Početkom avgusta kompanija je, povodom 50 godina svog postojanja, predstavila verziju "kroksica" inspirisanih Windows XP sistemom. Sada, istu takvu "poslasticu" dobijaju i fanovi Xbox konzole.

Xbox Crocs papuče dostupne su od 25. novembra po cijeni od 80 dolara i vizuelno imitiraju Xbox kontroler - bukvalno. Na njima se nalazi klasična postavka tastera, analoga i d-pad dugmića, pa čak i prepoznatljivo Xbox dugme.

Uz papuče stiže i set od pet Jibbitz ukrasa po cijeni od 20 dolara, sa likovima i simbolima iz igara Halo, Fallout, Doom, World of Warcraft i Sea of Thieves.

Iako se Crocs modeli ne mogu baš lako estetski "spasiti", mora se priznati da je Xbox izdanje dosta interesantnije od Windows XP verzije. Jasno je da je Microsoft ovog puta uložio dodatni trud kako bi finalni rezultat izgledao bolje. Ipak, teško je očekivati da će mnogo ljudi ovu vrstu obuće nositi svakodnevno.

Xbox Crocs će vjerovatno ostati prije svega raritet namijenjen kolekcionarima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

microsoft papuče kroks

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS