X uvodi funkciju koja sve otkriva: Korisnici u panici zbog prikaza njihove lokacije

Nova funkcija na X-u prikazuje stvarnu lokaciju naloga, broj promjena imena i način instalacije aplikacije.

Izvor: Shutterstock / Adrian Tusar

Platforma X počinje da prikazuje nove, osjetljive informacije o profilima, što već izaziva reakcije korisnika. Kompanija je najavila uvođenje funkcije "O ovom nalogu" (About This Account), koja će na svakom profilu prikazivati zemlju u kojoj se korisnik nalazi, broj promjena korisničkog imena, datum prvog pristupa platformi i način preuzimanja aplikacije.

Cilj funkcije je da se smanji broj neautentičnih naloga i botova na X-u, prenosi TechCrunch. Kompanija tvrdi da će dodatne informacije pomoći korisnicima da lakše procijene da li iza naloga stoji stvarna osoba ili neko ko pokušava da se predstavi lažno.

Na primjer, ako neko navede da je iz Sjedinjenih Američkih Država, a novi podaci pokažu da se nalog zapravo nalazi u drugoj državi, korisnici imaju valjan razlog da posumnjaju u njegove namjere. X smatra da će ovakva transparentnost smanjiti broj manipulacija i zloupotreba, posebno u periodima pojačane političke aktivnosti.

Direktor proizvoda u kompaniji "X" Nikita Bir opisao je globalno uvođenje funkcije kao "važan prvi korak ka obezbijeđivanju integriteta globalne agore". Međutim, odmah su se pojavile i prve primjedbe. Neki korisnici tvrde da njihova lokacija koju prikazuje "X" nije tačna.

Bir je priznao da postoje problemi u prikazu lokacija i dodao da bi oni trebalo da budu riješeni. Do tada se očekuje da će funkcija nastaviti da se pojavljuje postepeno, pa bi korisnici mogli da primijete nova polja na svom profilu kako se uvođenje bude širilo globalno.

Izvor: 021