Windows 11 nas više neće tjerati da instaliramo ažuriranja: Microsoft popustio poslije 10 godina

Autor Haris Krhalić Izvor Smartlife
Korisnici Windows 11 operativnog sistema konačno dobijaju veću kontrolu - bez prisilnih ažuriranja, uz manje restartovanja i bolje performanse.

Nakon decenije ograničene kontrole nad ažuriranjima, Microsoft je konačno odlučio da usliši molbe miliona frustriranih korisnika. U sklopu šireg plana za "popravku" Windows 11 sistema u 2026. godini, kompanija uvodi drastične promjene koje vraćaju moć odlučivanja u ruke vlasnika računara.

Glavna novost je mogućnost pauziranja ažuriranja bez ograničenja. Dok je trenutno maksimalni rok odlaganja 30 dana, nakon čega sistem "prisilno" preuzima podatke, Windows 11 će vam uskoro dozvoliti da pauzirate proces koliko god želite.

Druga velika promjena rješava jedan od najiritantnijih problema - nemogućnost gašenja računara bez instalacije zakrpa. Microsoft obećava da vam se Windows Update više neće naći na putu, što znači da ćete uvijek imati čiste opcije "Shut down" i "Restart" umjesto verzija koje vas primoravaju na instalaciju.

Microsoft takođe planira da ograniči broj obaveznih restartovanja na svega jedan mjesečno, uz značajno poboljšanje kvaliteta samih instalacionih paketa i jasniji prikaz napretka.

Ove promjene dolaze u trenutku kada konkurencija postaje sve oštrija. Apple je šokirao industriju pristupačnim MacBook Neo laptopom, Valve uskoro kreće u prodor sa Steam Machine konzolama, dok Linux distribucije postaju sve privlačnije korisnicima umornim od agresivne politike iz Redmonda.

Pored sistema ažuriranja, najavljena su i druga poboljšanja za 2026. godinu poput boljih performansi sistema, manje potrošnje resursa i povratka funkcija kao što je promjena lokacije Taskbar-a. Takođe, očekuju se brži File Explorer i znatno pametnija sistemska pretraga.

Čini se da se Microsoft konačno "probudio" i sada ubrzano radi na tome da popravi reputaciju svog operativnog sistema i učini ga manje invazivnim za svakodnevni rad.

Možda će vas zanimati

